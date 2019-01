Conjoncture : « Sur la bonne voie »

Les cours du pétrole ont lourdement pâti fin 2018 en encaissant des pertes massives de l’abondance de brut, mais ils remontent en ce début de l’année 2019, quoique le marché se base sur des perspectives particulièrement négatives pour la croissance mondiale en 2019. Cette hausse est due, d’une part, aux efforts de l’Opep pour ajuster l’offre sur le marché mondial, qui se sont avérés payants. Cela révèle aussi que l’impact de la décision prise de réduire la production de 1,2 million de barils par jour, pour une période initiale de six mois, est très fort. Premier à réagir, le ministre saoudien de l’Energie s’est dit «optimiste» sur la direction des prix. D’autre part, aidés par les mesures annoncées par la Chine pour soutenir son économie et stimuler la croissance. Lesquelles mesures rassurent les investisseurs, qui redoutent un ralentissement marqué de la croissance du premier importateur mondial d’or noir. Il convient de noter qu’une croissance mondiale robuste s’accompagne toujours d’une demande d’essence soutenue. La volonté affichée par les membres de l’Opep et leurs alliés non-Opep de se réunir régulièrement au cours des prochains mois pour continuer à surveiller de près le volume de brut sur le marché et prendre rapidement des mesures en fonction, est également un signal fort en faveur d’un prix de pétrole juste et équitable et pour les producteurs et pour les consommateurs. L’Opep et ses partenaires, dont la Russie, ont confirmé qu’ils allaient se retrouver les 17 et 18 avril à Vienne afin d’estimer si leur politique de réduction de la production doit être maintenue ou amendée. Des représentants de ces pays producteurs, qui extraient plus de la moitié de l’offre mondiale d’or noir, se retrouveront un mois auparavant en Azerbaïdjan pour une réunion préparatoire, a précisé à Bloomberg le secrétaire général de l’Organisation, le Nigérian Mohammed Barkindo. Ainsi, les baisses de l’Opep décidées début décembre et appliquées depuis début janvier ont soutenu les cours. L’Algérie a réduit sa production de pétrole dans une fourchette oscillant entre 24.000 et 25.000 barils par jour au 1er janvier 2019 dans le cadre de l’accord Opep-non Opep signé en décembre dernier. Avant la mise en œuvre de cet accord, la production de l’Algérie était de 1,08 million de barils par jour. L’Arabie saoudite, chef de file de l’Opep, a annoncé une réduction en janvier de ses exportations de pétrole de 10% par rapport à novembre afin de stabiliser les prix. La Russie a commencé à réduire davantage sa production de pétrole et le niveau de réduction pourrait atteindre 50.000 barils par jour d’ici la fin janvier, sachant que le niveau actuel de réduction de la production de pétrole de ce pays a dépassé les 30.000 barils par jour. Au regard de cela, de nombreux observateurs estiment que le marché du pétrole est «sur la bonne voie» et retrouvera rapidement son équilibre, mais les producteurs de pétrole sont disposés à en faire plus si nécessaire, a déclaré récemment à Abu Dhabi le ministre saoudien de l’Energie, Khalid al-Falih.

Farid Bouyahia