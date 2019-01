Industrie textile : L’impératif décollage

L’Algérie poursuit son offensive d’exportation et de recherche de nouveaux marchés. Des opérateurs économiques algériens, annonce la Caci sur son site, prendront part du18 au 20 Janvier au deuxième Salon mondial de la technologie et de l’ingénierie du textile GTTES-2019 qui se tiendra au centre de congrès et d’expositions de Bombay, Goregaon (Est), en Inde. Cette exposition, ajoute la même source, constitue une opportunité pour les entreprises algériennes du secteur de textiles souhaitant établir des partenariats et présenter leurs produits sur l’un des marchés les plus grands de l’Asie.

L’Algérie importe 6 à 7 milliards de dollars en textile et cuir, et la consommation nationale de textile est estimée à 500 millions de mètres linéaires par an et que la production algérienne en tissu est de l’ordre de 40 millions de mètres de tissus annuellement. Les deux matières couvrent seulement 6% des besoins locaux. Les raisons de cette contreperformance sont multiples, estimait Amar Takjout, membre de la Fédération des textiles et cuirs affiliée à l’UGTA. Pour l’actuel secrétaire général de l’union de wilaya d’Alger de l’UGTA, toutes les conditions indispensables à la relance de cette activité ne sont pas encore réunies. «Il faut d’abord changer les mentalités», relevait-t-il, et solennise l’impératif de revoir la conception du management des entreprises du secteur, lesquelles doivent comme objectifs, l’amélioration de la production en termes de quantité, de qualité et surtout de rentabilité. Le même responsable propose dans ce registre, la création d’une union professionnelle qui regroupera tous les acteurs du marché. Un marché qui emploie entre 35.000 et 40.000 personnes. Mais désormais, l’heure est de passer à une vitesse supérieure. En juin dernier, la société mixte algéro-turque des textiles Tayal a effectué sa première opération d’exportation de produits semi-finis vers la Turquie. Il s’agit d’une exportation de 25 tonnes de filés coton.

La capacité productive de cette usine a atteint les 30 millions de mètres de fils pour le textile, 12.000 tonnes de filature et 30 millions d’unités pour la confection de pantalons et chemises. Le complexe industriel a exporté le premier chargement de fils en juin dernier vers la Turquie, l’Italie, la Belgique, le Portugal et la Pologne. Ce chargement comprend 11 containers pour un volume global de 200 tonnes de matières premières (fils).

L’opération, faut-il, le rappeler, a été suivie par un autre chargement de 4 containers de fils de coton et des chemises vers la Belgique et la Pologne.

«Ce complexe, recourant aux dernières technologies sur les plans de la production et de la maintenance, est un grand acquis pour l’économie nationale et un fruit du partenariat algéro-turc», a souligné M. Youcef Yousfi, ajoutant que «le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a insisté à maintes reprises sur la nécessité de dynamiser l’activité industrielle pour diversifier les exportations et réduire la dépendance de l’économie nationale des hydrocarbures».

Fouad I.