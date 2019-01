Production de la tomate : Une amélioration notable

51% de la production nationale en tomate a été transformée pour les besoins de l’agro-alimentaire en 2018, soit près de 8 millions de quintaux.

La production de la tomate industrielle a été marquée durant la campagne agricole 2017-2018 par une amélioration notable, atteignant ainsi les 15,4 millions de quintaux, a indiqué, hier, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

M. Kamel Chadi qui s’exprimait à l’ouverture des travaux de la rencontre nationale consacrée à l’évaluation de la filière de tomate industrielle, a précisé que cette quantité représente, en fait, un taux de croissance de plus de 27% par rapport à la campagne écoulée et une valeur de production estimée à 61,5 milliards de dinars contre 48,5 milliards de DA lors de la campagne agricole de 2016-2017.

Il fera savoir également que la superficie réservée à la culture de la tomate industrielle connait actuellement une «évolution sensible», avec une hausse de +17% dans la superficie globale plantée (23.702 Ha), notant, dans ce même contexte, l’introduction de la culture de tomate industrielle au niveau de trois autres wilayate, à savoir, Constantine (20 Hectares), Tamanrasset (14 Ha à Ain Salah) et Naâma (59 Ha). Le même responsable qui donnera davantage de chiffres à propos de la tomate industrielle, relève aussi qu’en ce qui concerne «la transformation de la tomate fraiche collectée et transformée à travers les 23 unités, la quantité enregistrée est de 7,9 millions de quintaux avec une capacité de transformation de 343 quintaux par jour ; soit, + 7% par rapport à la précédente saison agricole ». L’autre remarque importante à retenir, aussi c’est que 51% de la production nationale en tomate a été transformée pour les besoins de l’agro-alimentaire en 2018, soit près de 8 millions de quintaux.



Agroalimentaire : un secteur qui a enregistré de grandes performances



Il faut dire que lors de cette rencontre d’évaluation - ayant regroupé notamment les directeurs des services agricoles concernés (DSA), l’office nationale interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) ainsi que des représentants de la profession, l’interprofession et de la BADR et CNMA -, les responsables ont souligné que toutes les dispositions organisationnelles, techniques et financières ont été prises pour assurer une mobilisation optimale de l’ensemble des intervenants sur le terrain pour optimiser l’encadrement du programme de la campagne en cours. Le travail d’évaluation effectué hier a concerné, outre les performances enregistrées durant la campagne agricole 2017-2018, les volets liés à la régulation, l’accompagnement financier (paiement des primes à la production et à la transformation) ainsi que les dispositifs d’encadrement mis en place pour la campagne agricole en cours.

Des orientations ont été données dans ce sens aux fins d’appuyer davantage la dynamique de développement de cette filière à travers notamment le renforcement des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de proximité, axées sur l’amélioration des niveaux de production et de la qualité de la tomate produite. Aussi, l’accent a été mis sur toute l’importance de sécuriser les parcelles plantées, notamment par des irrigations et une protection phytosanitaire. Il est question d’autre part de l’implication de la profession et de l’interprofession, notamment le conseil interprofessionnel de la filière tomate industrielle, nouvellement créée pour contribuer à améliorer les échanges entre les différents maillons de la filière afin d’anticiper sur les problèmes pouvant surgir et apporter des améliorations en termes de techniques de production, de mécanisation et de régulation avec une approche collective. Les orientations ont porté aussi sur l’impérieuse nécessité de couverture des besoins de la filière en mécanisation pour pallier au problème de la main d’œuvre et l’accompagnement des opérateurs pour les encourager à investir dans l’exportation, notamment pour le double contré de tomate.

D’autre part et en ce qui concerne la campagne agricole 2018-2019, l’on apprendra que les intentions de plantation de la culture de tomate industrielle sont de 27.557 Ha, soit, une hausse de 16% par rapport à la campagne écoulée (23.702 Ha). A signaler que les plantations ont débuté au mois de septembre dernier, au niveau de la zone sud, pour atteindre un niveau de réalisation de 1.149 Ha. Les récoltes ont débuté au niveau de la wilaya de Tamanrasset, à partir de la première décade du mois de janvier courant avec une production de 350 quintaux.

En somme et globalement, la filière se porte plutôt bien à telle enseigne qu’il existe même une marge réservée à l’exportation. Il faut savoir dans ce cadre qu’il a déjà été procédé, durant la campagne agricole 2017-2018 à l’exportation de pas moins de 40 tonnes de double concentré de tomate. Ce pas déjà franchi est qualifié de « première étape» étant donné que d’autres actions similaires sont attendues à l’avenir.

Soraya Guemmouri