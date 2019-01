Attaque d’un complexe hôtelier au Kenya : L’Algérie condamne « avec force »

L'Algérie condamne «avec force», l'attaque terroriste qui a ciblé mardi un complexe hôtelier à Nairobi, faisant plusieurs morts et blessés, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force l’attaque terroriste qui a ciblé, mardi 15 janvier 2019, un complexe hôtelier à Nairobi, faisant plusieurs morts et blessés», souligne M. Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS. «Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte criminel, et assurons le gouvernement et le peuple kenyans frères de notre entière solidarité», a-t-il ajouté, affirmant que l'Algérie «demeure convaincue que l'acharnement aveugle et haineux du terrorisme ne saura entamer la détermination du Kenya à mettre en échec ses plans funestes, à combattre et défaire ce fléau».