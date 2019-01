Accord UE - Maroc : Une veritable forfaiture

Le Front Polisario condamne et appelle au soutien du processus de paix de l’ONU.

Le Front Polisario a condamné hier fermement la décision «illégale» et à «courte vue» du Parlement européen qui vise à étendre l’accord commercial UE-Maroc au territoire occupé du Sahara occidental, appelant au soutien du processus de paix conduit par l'Onu pour le règlement du conflit au Sahara occidental. «Le vote (d’hier NDLR) a été pris dans un climat dépourvu de sérieux et de transparence», a souligné le ministre représentant pour l’Europe du Front Polisario, Mohamed Sidati, dans un communiqué, dont une copie parvenue à l'APS, suite au vote du Parlement européen approuvant l’accord de libre-échange entre l'UE et le Maroc étendu au Sahara occidental. «Cet acte porte un coup non seulement aux défenseurs des droits humains et au droit international, mais aussi au processus de paix conduit par l’ONU que l’Union européenne prétend elle-même défendre», a dénoncé le ministre sahraoui. «Nous pressons les États membres de l’UE de reconsidérer le vote non obligatoire d’aujourd’hui et de changer de cap immédiatement», a-t-il insisté. Le responsable sahraoui a souligné, dans ce contexte, qu'après 40 longues années, un «processus de paix crédible conduit par l’ONU est en voie de réalisation», ajoutant que «grâce à la gestion active de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU et au leadership des États-Unis, il existe enfin une possibilité réelle de s’atteler à la tâche difficile de forger une paix soutenable». Mais la décision prise aujourd’hui par le Parlement européen vient saper, a-t-il déploré, «ces progrès et préjuge de l’issue des négociations de paix». «Il est absurde que l’UE nous demande régulièrement d’éviter des pas qui pourraient saper le processus de paix ou préjuger de son issue, et qu’elle adopte elle-même, volontairement, une démarche aussi déstabilisante en allant contre les jugements de sa propre Cour de justice», a encore dénoncé la diplomate sahraoui, invitant l’UE à développer «une politique cohérente qui soutienne la paix dans notre région». M. Sidati a, également, appelé l’UE «à différer la mise en œuvre de cet accord commercial, et, à la place, proposer un plan qui fasse du commerce un encouragement à un accord de paix négocié». En attendant, le Front Polisario, agissant au nom du peuple du Sahara occidental, envisage, selon M. Sidati, de suivre «toutes voies légales, pour renverser la décision d’aujourd’hui», précisant qu'«un défi juridique immédiat contre cet accord» sera engagé par le Front. «Nous avons une très grande confiance, soutenue par nos conseillers, dans le fait que la décision européenne ne survivra pas à un examen juridique», a-t-il fait savoir, avant de souligner que le Front Polisario «n’hésitera pas à faire respecter le droit international et les droits du peuple sahraoui», et que «l’UE doit maintenant réfléchir à son attitude» à l'égard de cette question. «La paix exige de chacun de jouer un rôle constructif. L’ONU exerce ses responsabilités, le Conseil de sécurité a émis une position claire, de même que les États-Unis et l’Union africaine. Comme partie prenante du processus de paix, le Front Polisario donne une chance réelle aux négociations. Malheureusement, l’Union européenne exerce, par cette décision, une influence négative vis-à-vis de l’effort collectif international, et renforce un statu quo inacceptable», a rappelé M. Sidati. «Nous demandons que l’Union européenne revoie sa position, et utilise le commerce comme un encouragement à la paix», a conclu le responsable sahraoui.

------------------------------

Des eurodéputés dénoncent un processus entaché d’« irrégularités et d’illégalité »

Le Parlement européen a entériné hier l’accord agricole «illégal» UE-Maroc visant à étendre les préférences tarifaires aux produits du Sahara occidental, à l'issue d’un vote entaché d’«irrégularités» et d'«illégalité», ont dénoncé des eurodéputés.

Cet accord est qualifié d'«illégal», soulignant, à ce propos, que le Parlement européen n'a pas respecté les arrêts de la CJUE qui avait statué sur le caractère «distinct» et «séparé» du territoire du Sahara occidental, et de l’inapplicabilité dudit accord à ce territoire, ainsi que sur l’impératif du consentement du peuple sahraoui pour toute action d'exploitation de ses ressources. Le Parlement européen a procédé, également, au vote sur un rapport «biaisé» validant l’accord UE-Maroc établi par l’ex-rapporteur, Patricia Lalonde, alors que cette eurodéputée française a été contrainte de démissionner début décembre 2018 après l’ouverture d’une enquête à son encontre suite à des révélations l’impliquant dans un cas de «conflit d’intérêt manifeste» et de «violation du code de conduite» du Parlement européen, ont ajouté les eurodéputés.

L'adoption de l'accord a été effectuée, en outre, sans aucun débat public au niveau du Parlement, et ce après le rejet par 10 voix d’écart de la demande introduite par le Groupe des Verts/ALE d’inscrire un débat, préalablement au vote, à l’ordre du jour de la session plénière du 14 janvier 2019.

En refusant ce débat, plusieurs eurodéputés ont été privés de parole afin de mettre en évidence les multiples «contrevérités» et «incohérences» du rapport Schaake ou ex-Lalonde, mais surtout de la possibilité d’interpeller publiquement cette dernière sur les raisons l’ayant poussé à la démission et vérifier la «régularité» de procéder au vote sur un rapport que la «rédactrice» n’a pas assumé jusqu’au bout. Les parlementaires européens n'ont pas manqué de relever, dans ce contexte, la position de nouvelle rapporteuse, remplaçante de Patricia Lalonde, la Néerlandaise Marietje Schaake, qui a tenu à se démarquer de la position affichée par le Parlement. S'exprimant dans une tribune qu’elle a publiée, hier, avant le vote sur le rapport controversé, celle-ci a reconnu que la CJUE a clairement exigé le consentement du peuple du Sahara occidental préalablement à tout extension d’accord au Sahara occidental.

Apportant son soutien à la proposition de résolution introduite par une centaine d’eurodéputés et par laquelle ils sollicitaient l’avis de la CJUE avant d’entériner l’accord au niveau du Parlement, Mme Schaake a confié avoir introduit un amendement, dans lequel elle a sollicité la Commission d’explorer les moyens pour que les préférences commerciales soient effectivement accordées à l’avenir à la totalité du peuple vivant au Sahara occidental. Ceci illustre, selon les eurodéputés, du caractère «bancal» de l’accord, dans le sens où la nouvelle rapporteuse de la Commission du commerce international (INTA) admettait que cet accord ne bénéficie pas à la totalité du peuple vivant au Sahara occidental, contrairement à ce que défendait la Commission européenne dans son rapport. La nouvelle rapporteuse a annoncé avoir proposé un deuxième amendement portant sur la suppression d’un passage du rapport (paragraphe 9) qui laissait entendre que le projet d’accord UE-Maroc serait «compatible» et ne «porterait pas préjudice au processus onusien sur la question sahraouie».



Des « dépassements ignorés » par les instances européennes



Outre ces «irrégularités» signalées, les déclarations faites par le Commissaire européen en charge des Affaires économiques, Pierre Moscovici, ont suscité l'inquiétude des eurodéputés. L'ex-ministre français de l'Économie a reconnu, dans une lettre rendue publique par l’ONG Western Sahara Resource Watch, que le Maroc avait refusé la proposition de la Commission européenne visant à mettre en place un mécanisme de «traçabilité» des produits importés du Sahara occidental, avouant que la Commission européenne a dû accepter une proposition «alternative» marocaine, qui ne répondait pas aux attentes en la matière. À cet égard, plusieurs eurodéputés ont exprimé leur étonnement que ce vote ait lieu, alors que des questions concernant un «conflit d'intérêt manifeste» et des «dépassements» vis-à-vis de la loi n'ont pas trouvé d'explications de la part des instances européennes. Appelant au rejet «sans réserve» de cet accord, des centaines d'eurodéputés ont insisté sur la sollicitation de l’avis de la Cour européenne de justice préalablement au vote sur l'accord.

Dans un communiqué publié par l’Intergroupe Sahara occidental du Parlement européen, juste avant le vote, ses membres ont exhorté le Parlement européen à respecter les arrêts de la CJUE. L’intergroupe a également indiqué, dans son communiqué, que «le non-respect total du droit international et du droit de l'UE par le biais de l'accord proposé suscite de vives inquiétudes quant au rôle contre-productif de l’UE dans le processus de paix onusien». «Tant que toutes les grandes questions juridiques et politiques ne seront pas réglées, nous rejetterons l’accord proposé», ont souligné les membres de l’Intergroupe, s'engageant à dénoncer de la même manière le projet d’accord de pêche UE-Maroc qui sera soumis au vote le mois prochain. Toutes ces «incohérences» et «irrégularités», ayant conduit à l’approbation de cet accord «illégal», seront autant d’éléments à charge qui vont peser dans la balance en prévision de futures batailles juridiques que le Front Polisario compte engager.