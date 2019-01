Dans la lucarne : Les droits TV suffisent-ils ?

Le football est devenu un « véritable business» et les grandes chaînes TV privées de part le monde occupent une place de choix. Il ne se passe pas un jour sans que personne n’entende des sommes « astronomiques » dépensées pour retransmettre les rencontres de football. Certes, ils mettent le paquet pour acheter les droits de transmission et rétrocéder aussi les droits à d’autres acheteurs, mais au fond beaucoup d’argent circule dans la « sphère » du football. Là, les clubs de la planète, les politiques et autres spécialistes ne peuvent que suivre cette nouvelle tendance. Cet argent faisant la « fortune » des uns et des autres s’imposent à tous. Les clubs possédant une grande notoriété se « taillent », comme l’on dit, la « part du lion ». Ils s’enrichissent assez vite ; les moyens

« colossaux » dont ils disposent alors leur permettent de faire venir les meilleurs joueurs. Des clubs comme le Real, le Barça, Manchester united et City, le Bayern de Munich, la «Juve », l’Atlético Madrid et aussi le PSG sont un peu les clubs qui caracolent en tête, même si d’autres clubs peuvent se frayer aussi un chemin dans le « Top 10 ». Car, grace à leur travail en catimini, ils ont réussi à faire venir de grands sponsors qui contribuent dans une large mesure à renflouer quasi-régulière les caisses des clubs. Le marketing et le savoir-faire s’ajoutent un peu au travail et à l’apport des chaînes TV, mais également les différentes fédérations européennes. Certes, le rôle joué par les sponsors et notamment les équipementiers comme Adidas, Nike, Puma, Umbro et autres viennent consolider la « puissance financière » des clubs sus-cités. Toutefois, la main- mise des grandes chaînes TV privées est indéniable dans le financement du sport professionnel et même amateur. D’ailleurs, on a obligé des fédérations sportives à jouer leurs matches phares comme les clasicos à des horaires impossibles en raison du décalage horaire par rapport au continent asiatique, l’Océanie, l’Amérique Latine et du Nord. Ceci dit, chez nous, l’ENTP est en train de faire des efforts

« titanesques » pour vulgariser un peu plus nos compétitions nationales, aussi bien dans le football que dans les autres disciplines. Toutefois, en football, c’est l’achat de l’exclusivité des droits de retransmission. C’est vrai que l’ENTP avait signé un contrat assez respectable avec les structures gérant notre football. Néanmoins, l’incidence sur nos clubs demeure encore trop « minime », même si c’est on le considère comme utile et souhaité. C’est vrai que l’argent des droits TV dans notre pays ne fait pas vivre son homme, mais c’est toujours mieux que rien. D’ailleurs nombreux sont les clubs qui accordent une grande importance à cet argent en demandant même à la LFP et aussi la FAF à ce que l’ENTP (Entreprise Nationale de la Télévision Publique) fasse un effort en augmentant son apport annuel afin que la quote-part soit plus conséquente. Là, c’est une autre pair de manche. Car, ce qu’il y a lieu de constater de nos jours, c’est que les clubs ne bénéficient pas de manière équitable de cette

« manne ». Cela se fait en fonction de leur apparition, chaque week-end que Dieu fait. Certains sont plus visibles que d’autres. Ce qui va se répercuter d’une manière quasi-directe sur les quôtes-parts (droits-TV). C’est presque logique du fait qu’on est loin de « l’égalitarisme ». D’où le fait que pratiquement toutes les équipes de l’élite souhaiteraient que leurs rencontres soient télévisées et les « querelles » qui naissent entre les clubs, l’ENTP et la LFP. Les choses doivent s’améliorer pour que la quiétude de tous soit une réalité tangible, avantageuse pour les uns et les autres.



Hamid Gharbi