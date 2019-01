Ligue 2 (18e journée) : Entre les deux extrêmes

Le championnat de Ligue Deux pourrait bel et bien connaitre à nouveau un chamboulement au niveau de sa hiérarchie à l’occasion de la 18e journée, prévue ce week end. Une manche, opposant des formations du sommet à celles coincées dans le ventre mou du tableau. En effet, le leader sera en appel à Alger, face au second relégable. Le Raed de Kouba, qui n’a plus droit à l’erreur, devra se montrer plus efficace face à une formation de l’ASO, déterminée à garder la tête du classement. Une rencontre indécise, malgré la différence de niveau, mais très intéressante aussi. Par ailleurs, le dauphin accueille le premier relégable. Une belle opportunité pour le MCCE de reprendre les commandes. Le Mouloudia d’El Eulma, auteur d’un bon parcours et sérieux prétendant à l’accession, sera hôte de l’USM Harrach, en quête de points pour assurer son maintien. Bien que bénéficiant de l’avantage du public et du terrain, Babya, intraitable at home depuis l’entame de la saison, devra quand même se méfier des coéquipiers de Benabderrahmane, qui affichent un meilleur visage depuis le début de la phase retour. De son coté, l’équipe surprise de cet exercice sera confrontée à un autre promu. À Mostaganem, le NC Magra devra faire ses preuves face à une belle formation de l’Espérance, pour espérer se maintenir sur le podium. De son coté, le Wided de Tlemcen, qui reste en embuscade, reçoit le Mouloudia de Saïda pour le derby de l’Oranie. Face à une formation du MCS, qui flirte avec la zone de turbulences, les protégés du coach Bouali dispose d’une belle occasion de glaner des points et suivre de très près la course. À Boussâada, l’US Biskra, autre prétendante, aura une belle carte à jouer face à une formation de l’Amel en perte de confiance après deux défaites à domicile, en championnat et en coupe. Pour sa part, le Rapid de Relizane, qui n’a toujours pas dit son dernier mot dans ce championnat, accueille la JSM Skikda, auteur d’un parcours en dents de scie. Une confrontation qui ne manque pas d’intérêt. La JSMB, qui ne parvient toujours pas à trouver ses marques, ira à Oran se mesurer à l’ASMO, toujours mal classée. Une rencontre passionnante et indécise entre deux teams se distinguant par un jeu ouvert et plaisant, en dépit des mauvais résultats. Enfin, la lanterne rouge, USM Blida se rendra à Annaba ou l’attend de pied ferme l’USMA locale. La formation de la Ville des roses devra faire preuve de beaucoup de solidité face aux protégés de Mouassa, qui ne jurent que par la victoire, pour se rapprocher un peu plus du trio de tête.

R. M.

--------------------------------

Programme :



Vendredi

ASMO – JSMB

USMAn – USMB

ABS – USB

ESM – NCM

MCEE – USMH



Samedi

WAT – MCS

RCK – ASO

RCR – JSMS