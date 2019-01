MCA : Merouani et Keniche, dernières recrues

Le retour en grâce du MC Alger, ces dernières semaines, n'a pas dissuadé les dirigeants de recruter. Le club algérois a fait le plein durant ce mercato avec cinq nouvelles recrues depuis l'ouverture du marché hivernal des transferts. Le dernier a avoir clos le bal, mardi, est Riad Keniche.

Depuis la signature de Mehdi Benaldjia avant même l'ouverture du mercato, quatre autres nouvelles recrues ont été engagées. Le Doyen, en dépit d'une intersaison intense, a cherché à se renforcer dans tous les compartiments.

Le jeune international U23 Merouani (ex-ASO Chlef) s'est engagé pour quatre ans. Dans la foulée, la direction du MCA a annoncé l'arrivée de Riad Keniche qui a signé également dans la soirée de mardi un contrat de deux ans et demi. Il faut dire que le recrutement de l'ex-défenseur du CRB constitue une véritable surprise tant son arrivée n'était pas du tout prévue. Initialement, Keniche devait rejoindre l'USMA, mais il a opté pour le frère ennemi au dernier moment. D'après certaines informations, le recrutement de Keniche vient palier le départ quasi acté de Zidane Mebarakou qui devrait poursuivre sa carrière au Golfe. Ainsi donc, c'est son départ qui a poussé les dirigeants à se tourner vers Keniche. L'ancien défenseur du MOB devrait faire ses adieux au MCA à deux jours du championnat.

Plus tôt, le MCA s’est renforcé avec

Frioui et Lamara. Deux recrues de choix qui devraient rendre plus fort l'effectif mouloudéen. Il faut dire que depuis quelques journées, le MCA affiche un regain de forme prometteur qui laisse entrevoir une fin de saison plus prolifique, pour peu que la réussie perdure.

Amar B.