Ligue 1 (18e journée), CABBA - USMA : Le leader en péril ?

Cette 18e journée de Ligue 1 sera marquée par le périlleux déplacement de l’USMA, le leader actuel, à Bordj Bou-Arréridj, pour y affronter une équipe du CABBA en quête de précieux points. D’où les difficultés qui attendent les poulains de Thierry Froger.

Toutefois, avec les arrivées de Zouari et Ellafi, le libyebn, l’équipe de Soustara a montré un superbe visage, à Bologhine, lors de la mise à jour, pour le compte de la 17ème journée face au NAHD. Il y a lieu de souligner la dureté de la tâche, mais les « visiteurs » sont capables de retourner au bercail avec un résultat flatteur.

Au stade du 5 Juillet, le MCA ouvrira le bal de cette journée devant le CRB, lanterne rouge avec seulement douze points. Selon les observateurs, les belouizdadis sont condamnés à tout faire pour remporter les trois points. Il faut dire que les rouge et blanc jouent bien, mais manque terriblement d’efficacité devant le but adverse. On avait vu cela devant l’ASAM et le PAC au stade du 20 Août. Cependant devant une très bonne équipe mouloudéenne qui vient de se renforcer par le recrutement de Merouani et Kenniche compte continuer sur sa lancée. Il faut dire que sa nette victoire, at home, devant le DRBT sur le score de 4à1 a eu pour effet de libérer certains joueurs notamment Souibah qui est sur une très bonne dynamique.

Eu égard au caractère derby de cette empoignade on assistera à un duel serré entre deux protagonistes qui veulent ardemment les trois points.

A Bologhine, le PAC qui est dans une mauvauise passe recevra une équipe de l’ESS qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe d’Aklgérie. Il est évident que rien ne sera facile pour les poulains de Zekri. Ce sera un match agréable à suivre avec un niveau technique des plus appréciables. Les sétifiens viendront avec l’idée de refaire leur retard sur le MCA qui leur avait « chipé » la troisième place. Rien ne sera aisé devant une équipe du PAC qui ne veut compromettre ses chances de se maintenir, surtout que plusieurs équipes sont dans un « mouchoir de poche ».

Au stade de l’unité Maghrébine, le Mob recvra une équipe du MCOran qui s’est renforcée comme il se doity avec la venue de 5 nouvelles recrues. Il est évident que les locaux qui ont cédé, à Tizi-Ouzou, lors du derby de la Kabylie, par la plus petitedes marges feront tout pour se reprendre. On espère seulement que le fair play soit omniprésent dans cette empoignade pour ne pas revivre ce qui s’était passé entre les deux équipes, il y’ a quelques temps.

H. G.

Programme :



Aujourd’hui jeudi

Stade du 5 Juillet (17h45) : MCA-CRB

Vendredi :

A Bologhine (17h45) : PAC-ESS

A Bordj Bou Arréridj (18h) : CABBA-USMA

Au stade de l’Unité Maghrébine (16h) : MOB-MCO