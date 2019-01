Hand : Mondial-2019 (Groupe C) - 4e journée : La Tunisie remporte sa deuxième victoire

La sélection tunisienne de handball a remporté une deuxième victoire en s'imposant devant son homologue saoudienne 24-20 (mi-temps : 12-8), en match comptant pour la 4e journée du Mondial-2019 (messieurs, groupe C) disputé mardi à Herning, au Danemark.

Le sept tunisien, qui avait décroché son premier succès lundi face au Chili (36-30), contre deux défaites face à la Norvège (24-34) et au Danemark (22-36), conforte ainsi ses chances de qualification pour le second tour.

L'Arabie Saoudite, qui avait concédé deux premières défaites face à l’Autriche (22-29) et la Norvège (21-40), n'a plus aucune chance d'entretenir l'espoir d'une qualification lors de l'ultime journée face au Chili.

Les deux autres matchs du groupe opposent mardi la Norvège au Chili et l'Autriche au Danemark. L'équipe nationale tunisienne, qui compte 4 points à son compteur, aura un dernier obstacle à franchir lors de son dernier match du tour préliminaire, aujourd’hui, face à l'Autriche pour espérer décrocher une des trois places qualificatives pour le 2e tour.