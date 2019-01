Boumerdès : Ambitieux programme de développement

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a fait savoir, mardi à Alger, que la wilaya de Boumerdès avait bénéficié, au cours des dernières années, d'un ambitieux programme de développement auquel une enveloppe de près de 1144 milliards de centimes avait été allouée. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite d'inspection, le ministre a précisé que l'enveloppe citée avait permis, au cours des dernières années, d'inscrire 352 projets de développement pour la réalisation d'installations et de différentes structures sportives et de la jeunesse au niveau de la wilaya. Ce programme s'inscrit, ajoute le ministre, dans le cadre de la cohésion nationale des territoires, de l'équilibre du développement, et de la concrétisation de la dynamique de développement sur le terrain au niveau local et à travers toutes les wilayas du pays. «En soutien à ces efforts, nous travaillons, au cours de cette année, de concert avec un groupe de travail du ministère des Finances pour examiner le dégel de certains projets qui bénéficient d'un intérêt particulier de la part de la wilaya de Boumerdès, et ce afin de soutenir et de concrétiser les indicateurs de développement réalisés ces dernières années par la wilaya en la matière», a-t-il ajouté. Le développement local n'a pas de frontières, a noté le ministre, relevant, à ce propos, la nécessité d'œuvrer à la prise en charge des préoccupations quotidiennes et des attentes des jeunes en la matière, et d'accompagner le secteur au niveau local afin de permettre la réalisation de ses objectifs et stratégies, et ce en vue de résoudre les déséquilibres de développement et de rééquilibrer le développement au niveau local.

Le ministre a entamé sa visite dans la commune d'Isser (est de la wilaya) où il a reçu, dans la maison des jeunes, un exposé détaillé sur le développement du secteur, avant de se rendre dans la commune voisine de Bordj Menail où il a inspecté le stade communal Salah-Takdjrad et assisté à une séance d'entraînement de l'équipe de football de cette ville.

Dans la commune de Dellys, le ministre a inspecté un camp de jeunes tout près de la plage et le centre de loisirs scientifique au centre ville, avant de se rendre aux communes de Cap Djinet et de Boumerdès pour inspecter différentes structures sportives et de jeunes ainsi que la base des sports nautiques.

A Corso, Boudouaou et Ouled Moussa, le ministre a inspecté les centres de loisirs scientifiques, les maisons de jeunes, les camps de jeunes et les stades sportifs de proximité ainsi que les piscines de proximité, en sus d'une unité spécialisée dans la fabrication du gazon synthétique, puis la foire des métiers de la formation professionnelle.