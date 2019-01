Ligue des Champions Africaine, 2e journée (Groupe D) Demain à 20h JS Saoura – Al-Ahly : Les Sudistes au défi des Ahlaouis

Match très attendu demain au stade du 20 -Août 1955 de Béchar entre la JS Saoura et l’ogre égyptien Al-Ahly du Caire, finaliste malheureux de la précédente édition, pour le compte de la 2e journée du groupe D de la Ligue des Champions africaine. Une rencontre qui s’annonce très difficile au vu de la valeur de l’adversaire qui est une grosse cylindrée et le club le plus titré d’Afrique. Les Sudistes, lourdement défaits à Dar Es-Salem en Tanzanie lors de la première journée face au SC Simba (3-0), ont à cœur de se racheter devant leur public. Toutefois, leur mission s’annonce fort délicate face à Al-Ahly, un gros morceau et une équipe très difficile à manier, sorti vainqueur de sa confrontation lors de la première journée au Caire devant l’équipe congolaise du Vita Club de Kinshasa (2-0). Les poulains de Neghiz sont déterminés à se donner à fond pour tenter de faire plier l’équipe égyptienne. La JSS enregistrera en la circonstance le retour au sein de l’équipe type de deux pièces maitresses, le gardien de but Natèche et le milieu offensif et maître à jouer Bouchiba. Ces deux éléments ont fait défection contre le SC Simba car étant sous le coup d’une suspension. Le groupe est au grand complet et le staff technique pourra composer son onze à sa guise du moment qu’il ne compte aucun joueur blessé ou suspendu pour ce rendez-vous. A propos du match qui attend la JSS, l’entraîneur adjoint Karim Zaoui affirme à propos de l’état d’esprit qui animera les joueurs : «Tout se passe bien. Le moral des joueurs est au beau fixe. On a revu ensemble la rencontre perdue en Tanzanie. On en a tiré les leçons nécessaires afin d’éviter de commettre les mêmes erreurs pour pouvoir avancer. On avait réalisé, comme constaté, une très bonne première mi-temps. Seulement, le but encaissé dans le temps additionnel de celle-ci est tombé tel un couperet sur la tête de nos joueurs qui étaient très affectés. La suite tout le monde la connait.» Il rajoute: «Notre équipe est en apprentissage et n’a pas l’expérience nécessaire pour aborder cette compétition. Le métier manque comme on dit. C’est pourquoi, on dit, que c’est déjà une performance à mettre à l’actif de la JSS que cette qualification historique à la phase des poules. L’équipe grandira avec ce genre de compétitions continentales. On ne veut pas mettre de pression néfaste sur nos joueurs. Ils sont bien préparés sur tous les plans et ils ont un bon moral. L’essentiel, c’est qu’ils mouillent le maillot et se donnent à fond. Après, il faut être réaliste, rester fair-play et continuer à travailler. Ce qui est sûr, c’est que nos joueurs feront tout pour marquer l’histoire. A défaut, ils vont beaucoup apprendre, et cela ne pourra que leur être bénéfique ainsi qu’à toute l’équipe. Toutefois, il faut savoir que malgré le manque d’expérience, on fera le maximum pour tenter d’arracher la qualification à l’issue de la phase des poules.» Il faut dire néanmoins qu’une nouvelle défaite face aux Cairotes demain hypothéquerait sérieusement les chances de la JSS en vue des quarts de finale. En outre, la délégation d’Al-Ahly est arrivée en Algérie mardi et se trouve dans de bonnes conditions à Béchar où elle a été chaleureusement accueillie par les dirigeants de la JSS. Le coach uruguayen d’Al- Ahly, Martin Lasarte, a retenu 19 joueurs en prévision de cette rencontre. Cinq éléments manquent à l’appel, à savoir: Merouane Mohcen, Hicham Mohamed, Ahmed Fethi, Ahmed Chikh et Hossam Achour, qui sont blessés et/ou suspendus. C’est l'arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane qui a été désigné pour diriger la rencontre, comme indiqué par la Confédération africaine de football (CAF). Il sera assisté de ses deux compatriotes Moussounda Montel et Théophile Vinga. Béchar s’apprête donc à vibrer au rythme de son équipe. D’ailleurs, les supporters ont promis de venir en masse soutenir leur équipe favorite et constituer son 12e homme pour la pousser vers la victoire.

Mohamed-Amine Azzouz