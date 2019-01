Programme AADL 2001-2002 : 4.000 souscripteurs reçoivent leur logement

«Votre rêve d’avoir un logement se concrétise aujourd’hui, grâce à la volonté et au respect de l’engagement pris par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à travers son ambitieux programme du logement.» C’est en ces termes que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire s’est adressé aux 4.000 souscripteurs au programme de logements location-vente AADL 2001-2002 de la wilaya d’Alger, qui ont reçu, hier, les clés de leur nouvel appartement.

M. Noureddine Bedoui a souligné que toutes ces opérations de distribution de logements lancées depuis des années à travers le territoire national confirment l’attention particulière qu’accorde le gouvernement au secteur du logement et à l’accomplissement du programme tracé par le Président de la République.

M. Bedoui a relevé, à cette occasion, les efforts consentis par le Chef de l’Etat pour une Algérie stable et prospère, ce qui a permis de concrétiser tous les programmes de développement dans divers secteurs, notamment en matière de logement pour répondre aux attentes du citoyen.

Pour sa part, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a annoncé la distribution de pas moins de 40.000 logements toutes formules confondues au cours de ce mois de janvier qui concernera 34 wilayas.

M. Temmar a précisé que sur les 40.000 logements, plus de 14.500 relèvent de la formule logements public locatif LPL, 17.000 logements AADL, 5.000 du logement rural, plus de 4.000 du social, 2.000 unités pour le logement promotionnel aidé et 500 du logement promotionnel public.

Selon le ministre, cette importante opération s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du Président de la République qui accorde un intérêt particulier au secteur de l’habitat, précisant que plus de 295.000 logements toutes formules confondues ont été distribués au titre de l’année 2018.

Il a précisé que cette nouvelle année sera entamée par la remise de clés aux 4.000 bénéficiaires de logements de la formule location-vente AADL de la wilaya d’Alger.

«Au total ce sont 10.770 logements AADL, concernant la wilaya d’Alger, qui seront distribués en trois étapes», a fait savoir M. Temmar, «aujourd’hui on assiste à la distribution de 4.000 logements».

M. Temmar a également indiqué que cette opération sera suivie par la distribution à la fin du mois de janvier de 3.500 logements AADL et de 3.270 logements de la même formule vers la mi-février.

«Ce calendrier de distribution permettra à l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement une meilleure maîtrise de cette opération du fait du nombre important de logements à distribuer», a précisé le ministre.

La cérémonie de remise des clés s’est déroulée dans une ambiance festive à la salle omnisports de Chéraga, en présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et des autorités locales.

Un moment très attendu par les heureux bénéficiaires qui vont accéder à une nouvelle vie sous les youyous stridents des femmes qui ont exprimé leur grande satisfaction d’avoir enfin leur propre chez-soi.

«Notre rêve s’est réalisé, je suis très contente d’avoir enfin mon propre logement», a déclaré une mère de famille les larmes aux yeux.

Kamélia Hadjib