AADL : Nouveau quota de 805 logements à Mascara et 500 autres à M’sila

La wilaya de Mascara a bénéficié d’un nouveau quota de 805 logements de type location/vente (AADL), a-t-on appris hier du directeur local de l’habitat, Guellil Abdelmadjid. Dans une déclaration à l’APS, ce responsable a indiqué que le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a décidé l’affectation d’un nouveau quota de logements AADL au profit de la wilaya. Le but est de prendre en charge les souscripteurs ayant versé des tranches du prix de leurs futures d'acquisitions.

Le nombre de logements de type AADL attribué à la wilaya de Mascara, depuis le lancement de l’opération en 2013, a atteint, grâce à ce quota, les 6.765 unités réparties entre les communes de Mascara, Mohammadia, Ghriss, Tighennif, et Sig. Le même responsable a précisé que 3 sociétés dont une turque prennent en charge la réalisation de ce programme d’habitat AADL : La société turque «Dikens» réalise 4.460 logements répartis entre les communes de Mascara, Mohammadia et Ghriss, la Société du bâtiment de l’Ouest construira 300 logements à Sig en attendant les procédures d’octroi du nouveau marché pour la réalisation de ce nouveau quota. Le premier lot des logements location/vente de la wilaya sera réceptionné au cours du premier trimestre de l’année en cours, rappelle-t-on.



Cinq cents logements location-vente en cours de réalisation dans la ville de M’sila, sera distribué «avant la fin de l’année 2019», a révélé hier le wali par intérim, Abdelkrim Bettioui. S’exprimant en marge de sa visite des projets d’habitat en concrétisation dans la capitale du Hodna, le même responsable a précisé que ce quota, «premier du genre dans cette ville», fait partie d’un programme global en cours, constitué de 1.600 unités. Il a ajouté à ce propos que des orientations ont été données aux entreprises de réalisation pour le respect des délais impartis à travers le renforcement des chantiers en moyens humains et matériels et l’octroi de certains travaux de raccordement aux réseaux divers aux entreprises créées par des jeunes, afin «d’accélérer la cadences des chantiers et contribuer au développement de ce type de micro-entreprises». Des équipements publics, entre établissements scolaires et de services, sont actuellement en cours de réalisation sur le site consacré aux logements AADL, a-t-on noté, soulignant que la démarche vise à «livrer ce lot de programme d’habitations avec les commodités nécessaires».

Sur le site de construction de 1000 logements promotionnels aidés (LPA), au chef-lieu de wilaya, dont le projet accuse un retard de plus de 8 ans, M. Bettioui a instruit les entreprises réalisatrices à honorer l’engagement pris envers le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville de livrer «un quota conséquent» de ce programme «avant la fin du mois de mars prochain au plus tard».