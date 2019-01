Chlef : inauguration de 2 nouveaux transformateurs électriques

Le secteur de l’énergie, à Chlef, a été renforcé, hier, par l’inauguration de deux transformateurs électriques de 30/60 klv, respectivement à la cité Chorfa et dans la commune d’Ouled Farès. La cérémonie d’inauguration de ces deux installations de production d’électricité a été présidée par le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, qui a souligné l’«importante contribution de ces installations dans la fourniture de l’énergie électrique aux secteurs locaux de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme». A Ouled Farès, un exposé sur la situation de la couverture électrique dans la wilaya a été présenté au ministre, qui a recommandé, sur place, l’affectation du transformateur inauguré dans la localité, à l’approvisionnement des agriculteurs en énergie électrique, «eu égard à la vocation agricole par excellence de cette région», a-t-il souligné. Inspectant un transformateur d’une capacité de 220/400 klv, dans la commune d’Ouled Abbas, il a souligné l’importance de l’énergie électrique dans la consolidation et la promotion de l’économie nationale, ceci d’autant plus, a-t-il dit, que «l’Algérie est sur le point de réaliser des exportations dans le domaine», a-t-il précisé, outre «sa contribution dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens».

Selon les explications fournies au ministre, ce transformateur (220/400 klv) fait partie des plus importantes installations électriques attendues à la mise en service dans la wilaya au «mois de mars prochain», considérant qu’il va profiter non seulement à la wilaya de Chlef, mais aussi aux wilayas avoisinantes, est-il assuré. La production d’électricité, à Chlef, est estimée à 630 mgw, dont 360 mgw (soit un taux de 57%) sont exploités, au moment où le reste (43%) est gardé en réserve, selon les responsables en charge du secteur.

A noter que le ministre de l’Energie a inauguré, dans la matinée, un projet de raccordement de 900 foyers de la cité Bir Safsaf de la commune d’Oued Fodda au réseau public de distribution de gaz naturel, avant l’inspection d’une unité privée de production d’engrais agricoles.

A Ouled Farès, il a procédé à la pose de la première pierre de réalisation d’un centre de dépôt et de distribution de carburant relevant de Naftal, avant de clore sa visite dans la wilaya par une inspection de la station de dessalement de l’eau de mer de Mainis à Ténès.