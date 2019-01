Commentaire : Proche du citoyen

Les collectivités locales amorcent leur processus de modernisation avec un projet de digitalisation pour libérer le citoyen des démarches chronophages et l’administration du traitement éreintant de tonnes de papier avec toutes les erreurs de manipulation que cela suppose au grand dam des usagers.

La célébration de la journée nationale de la Commune a été l’opportunité pour le ministre de l’Intérieur est revenu sur la démarche de son département visant à concrétiser l’administration électronique.

Les villes connaissent des extensions considérables avec la création de nouvelles cités et les besoins des habitants devraient être satisfaits sans délai afin d’améliorer leur cadre de vie et la disponibilité de services et diverses infrastructures (écoles, aires de jeu, commerces…) sont inscrits dans la stratégie du ministère de l’Habitat. L’utilisation des nouvelles technologies s’avère dans ce contexte un préalable à la réussite de la tendance de plus en plus affirmée de parvenir à la décentralisation pour en finir avec une bureaucratie tentaculaire et pesante.

Les délégations prévues au niveau des nouvelles circonscriptions administratives seraient l’une des pistes de sortie de crise pour que les citoyens soient proches des lieux de production des services.

L'aménagement du territoire et la réalisation d'un développement équilibré reposent sur une vision stratégique prospective globale ce qui a conduit à la création de nouvelles circonscriptions administratives dans les grandes agglomérations ayant connu un développement urbanistique considérable.

Surmonter les problèmes soulevés dans l'encadrement et passer à une gestion plus efficiente fera entrer des groupements d’habitation dans la modernité avec une attention particulière pour la préservation de l’environnement.

Cette manière de faire ne se limité pas aux wilayas du Nord car les zones frontalières, les Hauts-Plateau et le Sud n’en sont pas exclus. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a d’ailleurs, donné des instructions précises pour renforcer l'effort de développement des circonscriptions et daïras créées, les accompagner pour être au même niveau que les autres institutions régionales de l'Etat et leur permettre d'assurer leurs missions de façon ordinaire, selon un plan bien ficelé et coordonné qu'il avait lui-même mis en place.

A.M.