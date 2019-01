Laghouat : Aménagement des cités

Plusieurs opérations de développement, tous secteurs confondus, sont en cours d’exécution dans les communes de Tadjemout et d’Aïn-Madhi pour répondre aux attentes du citoyen, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya de Laghouat. Inscrites dans le cadre de différents programmes de développement, des opérations, relevant de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), portent sur la réalisation en cours des travaux d’aménagement extérieur du projet de 320 logements publics locatifs dans la commune de Tadjemout, leur raccordement aux voies et réseaux divers, ainsi que l’aménagement urbain, a-t-on signalé. Le secteur de la jeunesse et des sports s’est vu accorder, dans le cadre de la consolidation des installations sportives et juvéniles existantes à travers la wilaya, une piscine semi-olympique susceptible d’impulser les activités à scène sportive et de promouvoir la natation. A ces projets, vient s’ajouter le lancement de l’opération de raccordement de 40 parcelles du lotissement rural d’El-Hadjeb aux réseaux de gaz et d’électricité. La commune d’Aïn-Madhi a, pour sa part, bénéficié de plusieurs projets de développement, dont un de protection de la ville des inondations de l’oued Nebka et une station de transport urbain, dont les travaux avancent à un bon rythme. Par souci de contribuer à l’amélioration du cadre de vie du citoyen, au volet de la santé notamment, Aïn-Madhi a bénéficié d’un projet en cours de 150 logements publics locatif et d’une salle de soins au sud de la ville. Le lancement d’une opération de réalisation de quatre salles de cours et d’une cantine scolaire à l’école primaire «Chahid Saâd Demmed», font partie des opérations de développement retenues pour la commune d’Aïn-Madhi. Les communes de Tadjemout et d’Aïn-Madhi se sont vues accorder, au titre des différents programmes de développement, d’autres projets, dont respectivement la restauration et l’aménagement d’un barrage inféro-flux et un institut de formation d’imams et de cadres des affaires religieuses.