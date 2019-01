Mostaganem : financer les projets

La commune d’Aïn Sidi Chérif, dans la wilaya de Mostaganem, a bénéficié, en 2018, d’une enveloppe financière de l’ordre de 69 millions DA pour les besoins de ses projets de développement, a-t-on appris hier des services de la wilaya. Ces projets de développement financés au titre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, des programmes sectoriels et communaux (PSD et PCD) ont porté sur la réhabilitation, la réfection des établissements scolaires, l’éclairage public, le raccordement au réseau du gaz naturel, la modernisation des structures administratives et sanitaires, la réalisation de stades de proximité, d’aires de jeux et autres. Ainsi, l’école primaire du douar Cheraïfia a été rénovée, l’année dernière pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves pour un montant de 5 millions DA.

Cette école a bénéficié d’un projet de réalisation et d’équipement d’une cantine (11,7 millions DA). Une autre école primaire d’Aïn Sidi Chérif a bénéficié du projet d’extension pour un montant de 6,2 millions DA. D’autres établissements éducatifs ont bénéficié d’opérations de maintenance et d’aménagement pour un million DA. La nouvelle cité d’habitation de 50 logements d’Aïn Sidi Chérif a été dernièrement raccordée au réseau de distribution du gaz naturel (2 millions DA) au titre du budget de wilaya dans le cadre du programme de raccordement de 324 logements de Mesra et Aïn Sidi Chérif. Le secteur de la santé a bénéficié d’un projet de réhabilitation de la salle de soins du chef-lieu de la commune pour un montant de 4,1 millions DA.