Ouargla : Diverses opérations programmées

Divers projets de développement sont en cours d'exécution dans la commune de Rouissat (périphérie d'Ouargla) dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie du citoyen, a-t-on appris hier des responsables de cette collectivité. Susceptibles de répondre aux préoccupations de la population locale, ces opérations consistant en la réhabilitation et l'entretien de 800 m du réseau d'assainissement au quartier Zeyeyna, livrable durant le premier semestre de l'année en cours, ainsi que le raccordement du quartier Zaouïa et de la cité des 40 logements au réseau d'assainissement, a signale le président de l'Assemblée populaire de la commune de Rouissat. Il s'agit également de la réalisation du raccordement, sur 800 m également, de la zone du centre postal du quartier Zaouïa à la station d'assainissement du même quartier, a indiqué Mohamed Lamine Hassani. La commune de Rouissat s'est vue accorder aussi, au titre de l'embellissement urbain, huit opérations d'aménagement de routes dans les quartiers de Zaouïa (El-Hadeb), Atallah (Sokra), El-Gara et Hai El-Ghorba, a-t-il ajouté. Le responsable a fait part de la réalisation, au quartier d'El-Hadeb, d'un réseau d'éclairage public alimenté en énergie solaire, à travers la mise en place de 55 panneaux.