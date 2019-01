Oran : Création prochaine de 5 nouvelles délégations communales

Cinq délégations communales seront bientôt créées à l'APC de Bir El Djir (Oran) dans le cadre de la modernisation de l’administration et son rapprochement du citoyen, a-t-on appris de l’Assemblée de cette commune.

Ces délégations sont créées au niveau des quartiers En-Nour (ex-USTO), Yasmine, Bir El Djir Centre, Belgaid et Bendaoud pour faciliter la délivrance des documentes administratifs et réduire la tension sur les services de l’APC qui enregistrent une grande affluence des citoyens. Chaque délégation sera gérée par un délégué municipal, désigné par le président de l’APC, un gérant administratif pour superviser l’édifice public, les services de documents assurés notamment pour l’établissement des passeports, des cartes d’identité nationale, des cartes grises, des permis de conduire, le service d’état civil et enfin un service technique. Le service de l’état civil de la commune de Bir El Djir accueille chaque jour une moyenne de 150 dossiers de délivrance de documents dont la carte d’identité nationale biométrique et le passeport biométrique.

Quelque 19.000 cartes d’identité biométriques ont été délivrées en 2018, rappelle-t-on.