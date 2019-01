Visite de travail de M. Bedoui dans la wilaya d'Alger : Prendre en charge les préoccupations des citoyens

Il est impératif de créer de nouvelles délégations administratives à Alger, a fait savoir le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Lors de sa visite, hier à Alger pour marquer la célébration de la Journée nationale de la Commune, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui a formulé une série d’instructions dans le sens à améliorer le vécu des habitants et de moderniser la gestion de la première ville du pays.

Il a aussi insisté sur la nécessité de doter la wilaya de nouvelles circonscriptions administratives. Il expliquera à ce propos que l’objectif est d’être à l’écoute des citoyens par le biais d’une stratégie fondamentalement axée sur la politique de proximité, assurant une meilleure prise en charge des ses préoccupations quotidiennes. «Alger s’est élargie après sa réorganisation et la construction de nouvelles cités, d’où l’impératif de créer d’autres délégations administratives» a-t-il en effet insisté. Son propos qui à valeur d’engagement solennel est aussi révélateur d’une vision futuriste dans le sillage de laquelle la capitale sera appelée à connaître inévitablement de nouvelles mutations d’ordre socioéconomiques, eu égard, notamment à la distribution massive d’unités de logement ayant fait l’objet de nombreuses opérations qui se sont succédé l’année précédente. Dans cette optique, les nouvelles délégations administratives auront à leur charge d’assurer cette mission de répondre aux exigences, somme toute légitimes, de la population s’articulant en termes de mise en œuvre d’infrastructures adéquates, qu’elles soient élémentaires tels la police de proximité, les écoles, les bureaux de postes, un réseau efficient de transport urbain ou de loisir, à l’exemple des aires de jeux et d’activités sportives ainsi des espaces de divertissement qui sont d’un impact certain en termes de confort individuel et collectif. A ce titre, M. Bedoui a d’ailleurs recommandé aux élus locaux de procéder, dans l’immédiat à la réouverture des structures publiques fermées à Alger et la récupération des biens des collectivités locales non exploités. Il tiendra à ce propos, à ce que toutes ces infrastructures et bien collectif soient mis au profit des jeunes. Autre instruction du ministre, la création des meilleurs délais de nouveaux espaces de loisirs dans la capitale comptant une population de 2,5 millions d’habitants. S’adressant aux élus locaux, il leur a demandé de veiller «à l'application stricte de la politique d’éradication des bidonvilles, en vue de libérer de nouveaux espaces et de les exploiter dans la création de structure de distraction».



«Rapprocher l’administration du citoyen»



La vulgarisation d’une gestion moderne de la collectivité et la promotion du principe de décentralisation à Alger qui, au vu des multiples projets qu’elle a accueillis durant ces deux dernières décennies, s’est hissée en véritable mégapole en pleine expansion, ont été outre aux centre des instructions que le ministre n’a cessé de répéter tel un leitmotiv. Il a insisté, à cet effet, sur l'importance de «rapprocher l’administration du citoyen, à travers l'utilisation des nouvelles technologies et la concrétisation de la décentralisation dans la gestion administrative et la prise en charge des préoccupations quotidiennes du citoyen». A travers ses propos, il s’est montré intransigeant sur la nécessité de bannir toute pratique bureaucratique dans la gestion des affaires publiques. M. Bedoui a entamé sa visite d'inspection par la pose d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des martyrs du devoir national et à la mémoire de Mustapha Bounetta, président de la délégation exécutive de la commune de Oued Koriche, assassiné par des terroristes en 1994, avant d'inspecter en compagnie du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, les projets relevant du secteur de l'Intérieur et des Collectivités locales. Il a fait part, par ailleurs, de l’avancement du projet de commune électronique, lancé dans certaines communes pilotes, et ce, en vue de le concrétiser à l’ensemble des communes dans les plus brefs délais, ce qui s’inscrit dans la stratégie du département pour la concrétisation de l’administration électronique. D’autre part, le ministre s’est enquis de l’avancement des travaux d’extension du projet d'aménagement de la baie d'Alger, pour lequel une enveloppe financière de 100 milliards de dinars a été consacrée, et ce, en coordination avec les autres secteurs ministériels. Il a procédé en outre a l’inauguration du parc de Prague, à l'issue des travaux de son réaménagement, ainsi que l’Institut national de musique Amar-Ezzahi, suite à sa restauration.

Karim Aoudia