Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme : Performance et réussite

Une rencontre d’orientation, de positionnement stratégique, opérationnel et de contractualisation des objectifs de 2019 avec toutes les filiales du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) s’est, tenue, hier, à l’hôtel El Aurassi (Alger), sous la présidence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud.

Dans son intervention d’ouverture, Abdelkader Benmessaoud a mis en avant les efforts « incommensurables » des pouvoirs publics pour la relance d’un secteur qui a énormément souffert durant toute une période qualifiée de difficile, et indiqué que l’Etat a inscrit le tourisme comme secteur « prioritaire » dans la stratégie visant à diversifier ses ressources hors hydrocarbures. « De grands efforts ont été déployés pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers afin de participer à la relance du secteur qui contribuera d’une façon directe au développement de l’économie nationale, à travers la création de postes d’emploi mais aussi attirer de nouveaux investissements privés », a-t-il expliqué. Le ministre du Tourisme a assuré dans le même ordre d’idées que «tous» les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la relance du tourisme algérien, et soutenu que l’Algérie est aujourd’hui une destination touristique « par excellence » qui propose de nombreux types de tourisme. Il dira à cette occasion que le tourisme algérien est devenu « plus dynamique » et connaît une situation qui a « redoré » le blason du tourisme local où le citoyen algérien découvre à présent « de plus en plus » la diversité de son pays. De son côté, le P-DG du Groupe HTT a affirmé que le secteur du tourisme est « contraint » de se « mettre à niveau » sur le plan des infrastructures et des équipements d’accueil, notamment sur le plan managérial orienté vers la performance commerciale et économique, et estimé que le secret de la réussite réside dans le « renouveau » de notre style de concevoir le métier, le management, la stratégie de développement et le projet qui devrait être axé sur la « performance » et la « réussite ». « Le contrat de performance exigé par le CPE s’inscrit parfaitement dans les exigences managériales, un outil de management et une voie vers le succès, un guide qui incite à la prise de décision idoine dans la gestion des équipements et des ressources humaines et financières», a relevé Lazhar Bounafaa.

La baisse du chiffre d’affaires a été amortie par trois filiales à hauteur de 63%, en l’occurrence EGH El Aurassi, EGH El Djazair et EGT Centre. Seules 8 filiales sur 17 affichent un bilan positif, alors que les filiales déficitaires sont passées de 4 à 10, soit une régression de 150%. Il justifiera ces contre-performances par les travaux de rénovation des hôtels, les retards accusés dans la réception d’autres et beaucoup plus le manque d’ingénierie hôtelière et les entreprises capables de réaliser de tels projets.



8 filiales sur 17 affichent un bilan positif



Pour lui, le Groupe HTT a mis en place une batterie de mesures pour revitaliser ses filiales, le développement des pôles d’excellence, la réhabilitation des infrastructures pour les rendre

« plus accueillantes », la modernisation de leur gestion pour les rendre « plus performantes » et un plan de communication pour « accroître » leur visibilité et « améliorer » leur image.

Lazhar Bounafaa a souligné par ailleurs que les unités hôtels, stations thermales et balnéaires ont la charge de conduire avec « rigueur» le contrat de performance et la réalisation « pleine » des objectifs de performance qu’il renferme, et affirmé que la vision du Groupe est claire. « Nous sommes un outil au service de la politique menée par le secteur qui agit pour valoriser le tourisme à travers le développement des métiers de base d’hôtellerie, de restauration, mise en valeur des ressources touristiques multiples de l’Algérie », a-t-il ajouté en révélant que le Groupe HTT a enregistré, entre 2016 et 2017, une baisse du chiffre d’affaires de 8%, expliqué par l’entame des travaux (totalement ou partiellement) de 50% des infrastructures hôtelières, soit 43 unités. « Reculer de 8% sur le chiffre d’affaires avec 43 établissements en travaux, je considère que c’est une performance », a souligné le PDG du groupe.

Il est à noter que la deuxième journée de cette rencontre, prévue aujourd’hui, sera consacrée au bilan 2018 qui sera présenté par les PDG et DG des filiales et à la contractualisation des objectifs stratégiques et opérationnels de l’année 2019 avec les managers des filiales et des directeurs de leurs unités respectives.

Mohamed Mendaci