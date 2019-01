Ressources en eau à l’horizon 2050 : élaboration d’une nouvelle stratégie

L’Assemblée populaire nationale a organisé, hier, un débat sur la réalité et l'avenir des ressources en eau, en présence des ministres des Ressources en eau, et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, respectivement MM. Hocine Necib et Mourad Zemali.

Le président de l’APN, Mouad Bouchareb, a noté que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été, depuis son premier mandat,

« au fait » des enjeux liés à la ressource hydrique et a toujours insisté sur la nécessité de trouver des « alternatives » pour « développer» et « diversifier » les sources d'approvisionnement. « Il n’est pas possible de parler des investissements réalisés sans évoquer d’importants projets de transfert de l’eau, notamment celui d’In Salah- Tamanrasset», a rappelé M. Bouchareb.

Pour compléter ces efforts, le président de la chambre basse du Parlement a rappelé qu’une législation relative au secteur de l’eau a été promulguée afin de réglementer l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau en tant que propriété. « Il était naturel que l'Assemblée populaire nationale joue un rôle dans la défense du droit du citoyen de lui fournir une eau en quantité et qualité suffisantes et conforme aux normes en vigueur, de protéger les ressources en eau de notre pays et de rechercher des ressources en eaux de surface et des eaux souterraines », a-t-il expliqué.

De son côté, Hocine Necib a indiqué que notre pays a érigé le secteur stratégique de l’eau au rang des « grandes » priorités nationales et affirmé que cette politique est tracée et mise en œuvre conformément aux instructions du Président de la République visant à lancer les grands chantiers de l’eau, notamment les infrastructures de mobilisation et de transferts.

Le ministre des Ressources en eau a rappelé, dans ce sens, l’élaboration du Plan national de l'eau, un outil de planification et de prévision à l'horizon 2030, qui comprend un certain nombre de processus et de mécanismes d'évaluation et de modernisation, qui visent à garantir la disponibilité de la ressource en eau tout en assurant une exploitation durable et une économie de l'eau réelle pour faire face aux défis futurs.



98% de la population est raccordée aux réseaux publics d’eau potable



Cette stratégie vise en premier lieu à une croissance soutenue de la mobilisation des ressources en eau superficielles et souterraines et à élargir l’action aux eaux non conventionnelles à travers un vaste programme de dessalement d’eau de mer pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable des agglomérations et localités côtières et des régions intérieures. « Ce faisant, le pays s’est résolument engagé dans la réalisation de grands systèmes hydrauliques fondés sur l’interconnexion des barrages, des champs de captage d’eau souterraine et la ramification des réseaux en aval vers les lieux de consommation », a-t-il fait savoir.

Poursuivant ses propos, M. Necib a fait savoir que des « nouvelles » mesures institutionnelles visant à soutenir « en permanence» les mécanismes nationaux de gouvernance de l’eau liés à l’évaluation des capacités nationales en eau, à la gestion des composantes publiques de l’eau, à l’amélioration de la qualité du service public de l’eau et au développement de programmes de planification sectorielle et de recherche-développement dans le domaine des ressources en eau sont en cours de préparation à l’effet de « réactiver» le plan national de l'eau jusqu'en 2050. Dans ce contexte, l’Algérie s’est lancée dans un vaste programme d’investissements, qui a coûté au Trésor public environ 55 milliards de dollars, permettant au secteur des ressources en eau de «satisfaire» la demande en eau destinée à la consommation humaine, agricole, industrielle et de services. « Grâce aux investissements qui ont été réalisés depuis le début des années 2000 au titre du Plan national de l’eau, 85 grands barrages et 11 grandes stations de dessalement ont été réalisés. La participation du dessalement à l’offre d’eau potable va dépasser à partir de 2020 les 25%, ce qui fera de l’Algérie l’un des premiers pays au monde ayant recours dans cette proportion au dessalement », s’est félicité M. Necib.

En outre, plusieurs grands projets de transfert des eaux d’une longueur de plus de 3.000 km ont été achevés et reliés entre plusieurs régions du pays, notamment In Salah-Tamanrasset, Beni Haroun, Koudia Acerdoune, Mostaganem-Arzew-Oran (MAO) ainsi que la côte ouest et les Hauts plateaux. « Toutes ces réalisations ont permis au secteur de réaliser des indicateurs positifs, à savoir un taux de 98% pour le raccordement au réseau d'eau potable et de 91% au réseau d’assainissement », a conclu le ministre des Ressources en eau.

Sarah A. Benali Cherif