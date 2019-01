Réseau routier : Priorité à l’entretien

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a affirmé lundi à Skikda la nécessité d’accorder «la priorité absolue» à l’entretien des routes réalisées au cours des deux dernières décennies à travers le pays. «Avant les deux dernières décennies, l’Algérie comptait 126.000 km de routes nationales et de chemins de wilaya et communaux, aujourd’hui elle en compte 131.000 km, ce qui reflète les efforts consentis dans ce domaine par l’Etat», a souligné le ministre en visite de deux jours dans cette wilaya. La wilaya de Skikda a bénéficié au titre de 2019 d’une enveloppe financière de 2 milliards DA, dont la moitié dirigée vers l’entretien du réseau routier, a indiqué le ministre, réitérant l’importance accordée par son département à l’entretien des routes et aux ouvrages d’art. Qualifiant de «bon» le rythme actuel des travaux de la pénétrante qui reliera sur 31 km le port de Skikda à partir de l’ilot des Chèvres à l’autoroute Est-Ouest en passant par les communes de Skikda, Béni Bachir, Ramdane, Salah Bouchaour et El Harrouch, M. Zaalane a fait état, à l’occasion, de 13 projets similaires à travers le pays pour notamment mieux desservir et améliorer la fluidité du trafic vers les wilayas du littoral et leurs ports et contribuer au développement de l’économie nationale.Il sera procédé à partir de début 2019 à la réception de certains de ces projets, dont la pénétrante du port d’Oran vers la voie de contournement n° 4 et les deux pénétrantes de Mostaganem et Relizane, a ajouté le ministre, indiquant que ces pénétrantes s’étendent au total sur un linéaire de 1.009 km qui représenteront «autant d’autoroutes à s’ajouter à l’autoroute Est-Ouest longue de 1.261 km».

Ces pénétrantes permettront aussi, a-t-il relevé, de générer des emplois nouveaux, de créer de la richesse et de développer l’économie nationale. M. Zaalane a inauguré au cours de sa tournée un centre de formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de voyageurs et de marchandises dans la zone de dépôt à Hamrouche-Hamoudi, dans la commune de Hamadi-Krouma.

Il a également inauguré une trémie à Ras El-Ma, dans la commune d’Azzaba, de 412 mètres de long et de 5,25 mètres de hauteur devant être un accès vers l’autoroute Est-Ouest.

Le ministre des Travaux publics et des Transports avait inspecté dimanche, au début de sa visite, l’entreprise portuaire de Skikda, indiquant que le développement des ports, inhérent au développement de l’économie du pays, figure parmi les priorités du Président de la République Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre a reçu des explications sur l’opération d’extension du vieux port sur 90 hectares, dont l’étude touche à sa fin, et a suivi un exposé sur le projet d’extension du port pétrolier de Skikda, dont l’étude débutera dans les prochains jours.