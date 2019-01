Émigration clandestine : Comment lutter contre la Harga

Le Centre culturel islamique d’Alger, en collaboration avec le réseau algérien des droits de l’homme et l’association Ness El-Khir, ainsi que l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), ont organisé, hier, au siège du CCI, une journée d’information et de sensibilisation au phénomène de l’émigration clandestine, sur le thème «Émigration clandestine… souffrance et déchirure».

S’exprimant, à cette occasion, le président du Centre culturel islamique a qualifié d’importante, cette rencontre, du fait qu’elle permet, de concert avec la société civile, de lutter contre ce phénomène «dangereux» pour notre pays, et plaidé pour la «multiplication» des efforts. Ahmed Yassaad appelle également à «resserrer» les liens entre «tous» les acteurs, pour venir à bout de ce phénomène, dont les premières victimes ne sont autres que nos enfants. «Nous devons devenir un mur de ciment face à ce fléau», a-t-il indiqué.

Prenant la parole, à l’issue de la projection d’un documentaire poignant qui appelle à sauver nos enfants d’une mort certaine, l’expert international et conseiller en prévention de proximité, Abdelkrim Abidat, a affirmé que ce phénomène, qui a pris une ampleur «inquiétante», requiert l’action de toutes les parties concernées. «L’Algérie est composée de 70% de jeune qui sont l’avenir de notre nation», s’est-il exclamé, avant d’ajouter qu’il était «inacceptable» de voir nos enfants se faire engloutir par la mer ou les voir revenir dans un cercueil.

«Dans les prisons d’Europe et de certains pays arabes, on compte pas moins de 10.000 jeunes qui sont privés de leur liberté,à cause de la harga», a-t-il déploré. L’orateur terminera ses déclarations en appelant, avec force, à la mise en place d’un programme national global de prévention contre ce danger et mettra à profit cette opportunité en mettant en garde les jeunes contre les fausses vidéos diffusées à foison sur les réseaux sociaux encourageant nos jeunes à se suicider en haute mer.

Quant à la directrice du Laboratoire de la famille, développement, prévention de la délinquance et de la criminalité, le professeur Sabah Ayachi, elle a appelé à construire une stratégie «globale» pour sauver nos jeunes de ce fléau. «Cette stratégie doit se faire en coordination avec l’ensemble des acteurs de la société, tels que les pouvoirs publics, les imams, les universitaires et le secteur économique», a souligné le docteur en sociologie à l’université d’Alger 2, qui révèle la mise en place au sein de l’établissement universitaire d’un laboratoire pour analyser toutes les pathologies sociales. «Il ressort que nos jeunes souffrent de beaucoup de maux sociaux, a-t-elle regretté. La harga, qui est un phénomène qui touche les deux sexes, est la responsabilité de tous. Nous devons suivre les jeunes vulnérables. Il faut faire en sorte que ces derniers ne voient plus la vie en noir.»

Mme Ayachi a mis en évidence que la démission de certains parents explique la persistance de l’émigration clandestine, appelant à un «accompagnement social» des jeunes, à travers l’ouverture de bureaux d’information pour les «guider» et les «orienter» en vue de leur permettre d’avoir la place qui leur «sied» dans la société.

De son côté, l’imam et cadre au Centre culturel islamique, Abderaouf Boukethir, a mis en exergue le fait que ce phénomène est «étrange» à notre religion et à notre culture, affirmant que l’ensemble des oulémas sont unanimes sur le fait qu’il est illicite de traverser la mer dans de telles conditions, c'est-à-dire lorsqu’on est certain qu’elle constitue une source de danger, ce qui est d’ailleurs rapporté par de nombreux hadiths du Prophète Mohammed (QSSSL). «Plusieurs récits rapportent qu’à l’époque d’El-Andalous, le hadj avait même été interdit, car la navigation dans la Méditerranée était périlleuse, pour des raisons météorologiques, menant tout éventuel aventurier à sa perte», a-t-il déclaré, avant d’appeler à être «patient», car cette vertu est la «clef».

À la fin, le président de l’association Ness El-Khir, Tarek Zerrouki, a annoncé le lancement d’une caravane qui sillonnera 12 wilayas du littoral, qui vise à inciter nos jeunes à «réussir chez eux». «L’Algérie est un pays de lumière», a-t-il assuré, non sans révéler que son association va accompagner et former les Algériens à monter des micros-entreprises, pour démontrer que l’on peut pleinement réussir dans sa patrie. Enfin, M. Zerrouki lancera un appel à construire une stratégie globale incorporant le maximum d’acteurs.

Sami Kaidi