Charte pour la paix et la réconciliation nationale : une commission pour actualiser le texte

Le président de l’Association algérienne des médiateurs judiciaires, M. Ali Boukhalkhal, a annoncé, hier, la formation de 860 médiateurs judiciaires en 2018. L’ancien magistrat, qui s’exprimait, lors d’une conférence de presse, à l’occasion du lancement du numéro zéro de la revue El Wassit, au siège de l’association, sis à Dély Ibrahim (Alger), a déclaré que son association «œuvre à la création d’une commission nationale pour l’étude, la recherche et l’enrichissement de la charte pour la paix et la réconciliation nationale».

Cette commission se veut «consultative» et regroupera d’éminents juristes, chercheurs et professeurs d’université, dont la principale mission serait «de participer aux délibérations et à faire des propositions, afin d’actualiser la charte pour la paix et la réconciliation nationale», qui devrait rester, selon M. Boukhalkhal, «la cadre référentiel des lois devant constituer les piliers et fondements de l’État du droit».

C’est par la référence aux études effectuées dans d’autres pays très avancées dans le domaine de la médiation judiciaire, que le premier groupe de spécialistes et chercheurs «bénévoles», constitué autour de cette commission, que se fait «le travail d’exégèse et d’approfondissement des propositions concernant la charte pour la paix et la réconciliation nationale». Le président de l’Association algérienne des médiateurs judiciaires souhaite voir l’initiative «adoptée par les pouvoirs publics» afin de hisser le niveau des débats sur les différents aspects juridiques.

Cette commission compte déjà en son sein plusieurs noms de chercheurs connus, à l’image d’Ameur Rekhila, Dr Bouyezri, Boukhelkhel Abdellah le recteur de l’université de Constantine, entre autres spécialistes issus de différents champs disciplinaires.

M. Boukhalkhal plaide pour «la légalisation de la médiation libre et civile», pour compléter le dispositif juridique existant et réglementant, la médiation juridique comme la loi sur la médiation et la charte d’éthique de la médiation juridique.

«La médiation est l’élément fondamental pour l’édification des règles de la paix et de la réconciliation», et reste «complémentaire à la justice», explique M. Boukhalkhal.

Ali Boukhalkhal a mis l’accent sur l’importance croissante de la médiation qui se veut complémentaire à la justice traditionnelle. «Le rôle du médiateur permet surtout d’ouvrir un canal de communication entre les parties en conflit», précise Boukhalkhal.

Compétent en matière civile, notamment dans les litiges commerciaux ou fonciers, les conflits familiaux ou de voisinage, le médiateur de justice est tenu par la confidentialité, le respect de la dignité des parties et l’obligation de ne pas en référer au juge concernant le fond de l’affaire. «La procédure judiciaire est extrêmement codifiée, alors que chaque affaire a ses caractéristiques propres. Le tribunal ne peut pas résoudre tous les conflits.» D’après M. Boukhalkhal, le médiateur est parfois plus efficace dans la recherche de la vérité et la résolution des conflits.

Si la médiation n’est pas un concept étranger à notre pays — l’exemple de Tadjemaât, Kial El-Ma dans le Touat ou El-Azzaba dans le M’zab — il n’en demeure pas moins que ses potentialités restent sous-exploitées, voire méconnues. Il aura fallu attendre 2009, avec la réforme de la justice, pour que la médiation judiciaire entre en vigueur. Depuis, on compte quelque 3.000 auxiliaires de justice venus de divers horizons (des universitaires, des imams, qui disposent d’expérience dans leur domaine). Leur mission n’est pas la conciliation, et encore moins l’arbitrage.

Il faut aussi noter que la médiation judiciaire ne peut être déclenchée qu’à partir d’une action devant le tribunal. Il existe la médiation civile et la médiation pénale, cependant les conflits familiaux et les relations de travail y sont exclus. Comme aussi les affaires susceptibles de toucher à l’ordre public. On apprendra qu’il existerait, ainsi, quelque 2.500 médiateurs en Algérie, dont seulement 1.200 structurés au sein de l’association nationale.

Le président de l’association a tenu à saluer la décision du Président de la République, «le premier médiateur de la paix en Algérie», d’instituer la célébration du nouvel an berbère comme fête nationale.

Tahar Kaidi