Nouvelles de Sétif, Santé et éducation : L’impact de la solidarité citoyenne

«Nous ne faisons que notre devoir que de contribuer avec fierté à l’effort national. Un geste modeste qui traduit notre disponibilité et notre devoir à l’endroit de notre pays.»

C’est le sentiment de ce chef d’entreprise qui vient de réaliser à ses frais une école de 9 classes, dotée de toutes les commodités, et qui a préféré garder l’anonymat et s’inscrire parmi tous ceux-là qui ont fait de la solidarité citoyenne et du volontariat inter-entreprises, une réalité palpable dans la wilaya de Sétif.

Dans ce quartier populaire et populeux de la cité Gaoua, où un imposant programme de logements collectifs et d’autoconstruction a été édifié, le wali Nacer Maskri, accompagné du directeur de l’éducation, a procédé à l’inauguration de cette nouvelle école qui a permis de rapprocher bien des élèves de leurs logements et leurs parents, visiblement très heureux de ce geste du cœur qui vient après l’ouverture dans cette même ville d’un groupe scolaire à Aïn Sfiha.

Un geste parmi tant d’autres qui s’inscrit de plain pied dans une formidable dynamique de ce volontariat interentreprises qui a été engagée à travers la wilaya, pour «la réalisation de 14 écoles primaires, dont deux sont déjà achevées, 3 en cours de réalisation et, pour le reste, les études sont déjà achevées et les choix de terrains effectués», devait nous indiquer Nordine Benslimane, le directeur de wilaya des équipements publics, à la veille de l’inauguration par le wali d’un autre groupe scolaire de 18 classes, réalisé par un industriel à El-Eulma.

Des actions et des moments d’autant plus forts, qu’ils touchent aussi d’autres secteurs non moins importants, à l’instar de celui de la santé qui, dans le même cadre, a bénéficié d’une opération d’envergure, dont les travaux avaient été estimés à plus de 30 milliards de centimes.

Une vaste opération qui a permis à cette infrastructure de connaître un véritable lifting, avec la réhabilitation des VRD, de la clôture et de l’éclairage public. La réalisation d’une quatrième salle d’opération au niveau du service d’orthopédie, la rénovation du service de neurochirurgie, ainsi que des locaux pour une unité de cathétérisme pour le service de cardiologie, ainsi que l’acquisition de deux ambulances médicalisées.

Comment dans ce même contexte ne pas citer aussi la livraison d’un centre de soins à Sfiha, celle d’un service d’hémodialyse à l’hôpital d’El-Eulma et la réhabilitation de l’hôpital mère et enfant de Kaaboub, à Sétif, avec la réalisation d’un service des urgences médicales pédiatriques. Autant de réalisations qui s’inscrivent dans cette vision participative fondée sur la citoyenneté et qui n’ont pas été sans intégrer aussi le secteur des travaux publics. Dans ce secteur, il est utile de souligner la réalisation par des entreprises publiques et privées, ainsi que des bureaux d’études, du dédoublement de la RN 77 A entre El-Eulma et Hamam Sokhna, sur 15 km.

L’autre projet non moins important, relatif à la réalisation de tout l’évitement sud de la ville de Sétif sur 22 km, n’est pas sans connaître de réelles avancées, puisque «les travaux concernant les terrassements, les remblais et déblais rocheux pour la mise en place de toute la partie «blanc», assurée par les 5 entreprises volontaires, sont arrivés à leur terme, et nous allons dans les prochains jours lancer les travaux du corps de chaussée et de bitume qui sont inscrits sur le fonds routier», souligne Zahnit Salim, le directeur de wilaya des travaux publics.

Une dynamique qui a déjà permis au wali Nacer Maskri d’honorer tous ces entreprises et mécènes, à l’issue d’un dîner et qui continue de se poursuivre en symbiose et dans la sérénité, pour faire de Sétif, un grand pôle de la solidarité citoyenne.

Gaz Naturel

Les agglomérations secondaires équipées

En ces jours d’un hiver rigoureux qui est venu annoncer sa couleur par d’importantes chutes de neige, porteuses d’espoir dans les rangs de ces 40.000 agriculteurs que compte cette wilaya, l’arrivée du gaz naturel dans bien d’autres contrées montagneuses souvent et éloignées ne peut que consolider cette dynamique et se traduire par un profond sentiment de satisfaction de ces populations rurales. Dans cette vaste wilaya du pays, la seconde du pays par l’importance de sa population qui compte, par son importance, la seconde population du pays après celle d’Alger, la barre des 96% en termes de taux de pénétration vient d’être déjà atteinte et sera sans doute dépassée pour gagner un point supplémentaire des la fin du premier semestre, avec l’achèvement des projets qui sont en cours de réalisation.

Un programme d’autant plus important qu’aux investissements d’envergure qui ont été consentis au titre du programme national et permis à tous les lieux de commune d’être raccordés, le budget de wilaya n’est pas sans contribuer, dans une large mesure, à cet effort considérable de densification, avec pas moins de 230 milliards de centimes qui ont été débloqués à ce jour et ont permis pour le quinquennat 2014-2018 de raccorder 12.000 foyers sur les 22.000 projetés, les 10.000 autres étant en cours de lancement.

Dans bien des communes montagneuses, à l’instar de celles de Bouandas et de Guenzet, pour ne citer que celles-ci, le défi a été relevé et le raccordement de toutes les agglomérations secondaires se traduit aujourd’hui par un taux de couverture de 100%, mais dans d’autres, faut-il le souligner, les écarts relevés appellent à une mise à niveau qui constitue actuellement le cheval de bataille du premier responsable de cette wilaya, Nacer Maskri.

La dernière sortie du wali dans les communes de Bir Larch, où il a procédé au lancement des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel de 1.800 foyers dans l’agglomération de Belhaouchet, nécessitant la pose de 221 km pour le seul réseau de distribution et un montage financier entre la SONELGAZ, la wilaya, l’APC et les citoyens, pour un coût par branchement estimé à 165 000 dinars, permettra, sans nul doute, de relever davantage le taux de couverture de la commune, où le wali a tenu à féliciter l’APC pour sa contribution de plus de 6 milliards de centimes et les citoyens qui n’ont hésité à mettre la main à la poche pour y ajouter plus de 5 milliards de centimes.

La commune de Tella, dans la daïra de Hamam Sokhna, où le taux de raccordement est de 65%, a retenu particulièrement l’attention du chef de l’exécutif de wilaya, qui a procédé à la mise en service du gaz naturel dans 200 foyers de l’agglomération d’Ouled Abbès. Il a appelé les responsables concernés à faire des propositions et à agir, pour mettre a niveau cette commune, y compris par le biais de subventions sur le budget de wilaya, appelant, par la même occasion, les citoyens à contribuer à la réalisation de cette œuvre. Une visite qui sera également marquée par le lancement des travaux de raccordement au gaz de 1.200 foyers sur cette vaste agglomération de Bendhieb, dans la commune de Guedjel, pour une enveloppe de 159.229.439,56 dinars.

Jeunesse

Adéquation Formation- emploi

Offrir de plus grandes perspectives aux jeunes apprentis par une formation de qualité sur site, selon les spécialités, contribuer à produire une formation qualifiée à même de répondre aux besoins exprimés sur le terrain de l’emploi, et œuvrer sans cesse dans le sens de la sensibilisation qui se doit en direction des employeurs et autres chefs d’entreprises économiques et industrielles, à l’effet d’accueillir le plus grand nombre possible de jeunes apprentis : ce sont quelques éléments forts de la dernière rencontre qui a réuni, à l’initiative de la direction de wilaya de l’enseignement et de la formation professionnels, les membres du comité de wilaya du partenariat dans ce secteur. Une rencontre marquée par la présence du secrétaire général de la wilaya, et à l’issue de laquelle les responsables de ce secteur ont présenté les grands axes du plan de formation, les profils de formation et les mécanismes mis en place pour la consolidation des résultats obtenus dans la réalisation de l’adéquation formation-emploi, au titre, notamment, de l’apprentissage qui gagne du terrain à travers cette wilaya.

Dans une wilaya qui compte aujourd’hui 2 instituts de la formation professionnelle d’une capacité de 1.500 postes, 27 centres de formation et d’enseignement professionnels d’une capacité d’accueil de 7.300 places, dont près de 1.600 en régime d’internat, 20 écoles privées agréées de 1.380 places, soit 10.180 postes pour les deux secteurs public et privé, il est permis d’affirmer les avancées enregistrées, ces dernières années, notamment pour traduire dans la réalité les ambitions de ce secteur.

Des objectifs d’autant réalisables, quand on sait que pour cette seule wilaya et pour l’encadrement d’une manière générale, c’est un potentiel de 2.026 postes budgétaires qui sont ouverts et occupés, dont 892 pour le volet pédagogique.

Un secteur dont la force réside aussi dans ses 159 équipements technico-pédagogiques adaptés aux besoins d’une formation conforme aux exigences de l’heure et qui ont été réceptionnés durant la période 2000 à 2018.

Pour la rentrée du mois de décembre 2018, plusieurs actions d’information en direction des jeunes et de leurs parents ont été réalisées par le secteur, tant et si bien que la rentrée de décembre 2018 a été marquée par l’accueil de 7.492 nouveaux stagiaires qui viennent s’ajouter aux 7.621 déjà en formation et 3.267 autres structurés dans le cadre d’une formation qualifiante, pour porter à 18.380, le chiffre global de stagiaires au niveau du secteur. Pas moins de 122.325 jeunes, dont 3.744 filles, sont en formation résidentielle et dans le cadre de l’apprentissage.

Des potentialités indéniables qui ont aussi amené le secteur à aller vers la signature de nombreuses conventions de partenariat entre les structures de formation et des organismes administratifs et autres institutions, pour des missions de formation et autres actions non moins importantes.