Le Ministre de la Communication reçoit l’Ambassadeur de Singapour échange d’expériences

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu hier, l’ambassadeur de Singapour, Mohammad Alami Musa.

L’entretien qui a permis de souligner les bonnes relations politiques entre les deux pays, a consisté dans un échange sur les expériences de l’Algérie et de Singapour dans les domaines de la communication et de l’information.

Le ministre a brossé à son invité un tableau du paysage médiatique algérien, en soulignant les avancées que la presse écrite, les médias audiovisuels et les médias électroniques ont connues ces dernières années et les défis auxquels ils doivent faire face, il a par ailleurs tenu à préciser que la liberté de la presse en Algérie était consacrée par la Constitution. Les deux parties ont également évoqué le développement fulgurant des réseaux sociaux et les bouleversements qu’ils induisent sur les métiers de l’information et de la communication.