Produits du terroir : Bientôt un décret sur les organismes de certification

Un décret relatif aux procédures de certification et de contrôle des produits de terroir labellisés sera bientôt publié dans le Journal Officiel, a indiqué hier à Alger, le directeur central de l'Organisation foncière et de la mise en valeur et de la protection des patrimoines au ministère de l'Agriculture, Hamid Hamdan. «Cet arrêté permettra l'installation des organismes de certification et de contrôle régulier des produits de terroir labellisés afin de s'assurer en permanence de leur conformité au cahier des charges», a expliqué M. Hamdan en marge d'une journée technique sur la mise en œuvre du système de reconnaissance, par les signes distinctifs de qualité, des produits de terroir, organisée par le ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche. Soulignant l'intérêt de ce nouveau texte, il a affirmé que ces organismes, qui seront certifiés par ALGERAC (organisme algérien d'accréditation) et agréés par le ministère de l'Agriculture, auront la charge de s'assurer que le produit à certifier est conforme au cahier des charges et de vérifier sur le terrain que les conditions fixées dans le cahier des charges continuent d'être respectées dans la durée. Une telle démarché s'impose pour l'Algérie, a estimé ce responsable qui a fait valoir que l'absence de tels organismes de certification pose un problème vis-à-vis des institutions internationales et l'Union européenne notamment. Il a expliqué qu'actuellement, c'est l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne qui certifie, à titre transitoire, les produits de terroir alors que ce n'est pas sa mission : «Il ne peut pas être juge et partie à la fois. C'est-à-dire élaborer les cahiers des charges et certifier les produits en même temps». Il a affirmé que l'Algérie avait finalisé en 2014 les textes réglementaires relatifs à la labellisation des produits du terroir. Il a rappelé qu'à ce jour, deux produits ont été labellisés la datte Deglet Nour de Tolga et la figue sèche de Béni Maouche.