Tizi Ouzou : Rencontre sur les manuscrits et le lien intergénérationnel en Kabylie

Lors d’une rencontre régionale sur le manuscrit et le lien intergénérationnel en Kabylie organisée hier à la maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, le président du Haut conseil Islamique, Bouabdellah Ghoulamallah, a insisté sur l’impérative nécessité d’une large vulgarisation de l’histoire des manuscrits anciens auprès des étudiants et les lycéens ainsi que les animateurs du mouvement associatif afin de bénéficier de l’important savoir contenu par ces manuscrits.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de cette premier rencontre régionale organisée par le HCI qu’il préside, M. Bouabdellah Ghoullamallah a indiqué que ces manuscrits anciens éparpillés à travers les quatre coins et d’une richesse inestimable constituent un témoin de la grandeur et la profondeur de l’histoire de notre pays et de son peuple, ajoutant que c’est grâce à la culture islamique et ses valeurs que le peuple algérien a pu préserver son unité, sa religion, ses origines et sa culture dans sa diversité. «C’est grâce à cette culture que le peuple algérien a pu se libérer du joug colonial», a-t-il affirmé, en rappelant avec insistance le devoir de toutes les institutions de s’intéresser davantage à ces trésors inestimables, les anciens manuscrits en l’occurrence, légués par nos ancêtres. Ces manuscrits ne doivent pas être considérés comme un patrimoine matériel seulement, mais ils doivent être aussi exploités et déchiffrés les messages qu’ils véhiculaient en deux langues, arabe et amazight qui étaient écrite avec une seule transcription, a-t-il encore déclaré.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture des travaux de cette rencontre, le président du HCI, a fait savoir que la traduction du Coran en Tamazigh est «un honneur pour notre langue» et que Yennayer, désormais consacrée Journée nationale, a été célébré par les Algériens depuis tous les temps. «Le Haut conseil islamique n’a jamais dit ou écrit que la célébration de Yennayer est haram», a-t-il encore fermement tranché. De son côté, le président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, a fait savoir, en marge de cette première rencontre régionale sur le manuscrit et le lien inter générationnel, que l’opération de numérisation de 12.000 manuscrits anciens récupérés par le conseil qu’il préside a touché quelque 900 manuscrits. «L’opération de numérisation se poursuivra jusqu’à ce que tous les manuscrits récupérés soient tous numérisés et par conséquent protégés», a-t-il rassuré, en précisant que cette opération de numérisation de ces documents est une mission délicate nécessitant beaucoup de temps et de patience.

Le wali de Tizi-Ouzou, M. Abdelhakim Chater, a par ailleurs, salué l’initiative du HCI d’organiser cette première rencontre régional sur les manuscrits et le lien intergénérationnel à Tizi-Ouzou, un choix qui n’est pas fortuit étant donné que cette wilaya est connue pour être une région riche en ce genre de manuscrit anciens laissés par ses savants et conservés au niveau des zaouias de la région.

Bel.Adrar