USM Alger 4 - NA Hussein Dey 1 : Le leader en démonstration

Les camarades de Chafai ont remporté ce derby de la capitale, comptant pour la 17e journée du championnat de Ligue 1, par le score sans appel de 4 à 1. Une belle victoire qui permet au leader de prendre le large.

Face à une formation assez bien organisée sur le terrain, les joueurs de l’USMA ont eu beaucoup de mal à s’exprimer en première période. En effet, évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-5-1, échelonnée en 4-3-2-1), avec un bloc équipe compact et relativement bas, les protégés du coach Lacette, qui se sont par ailleurs distingués par beaucoup d’impact physique dans leurs interventions, ont su anéantir les assauts de leurs vis-à-vis. À l’exception d’une première tentative d’Ibara (3’), stoppée par l’excellent portier Gaya ou encore le centre-tir de Meziane (22’), repoussé en corner par le gardien, les poulains du technicien français Froger n’ont pas réussi à poser le pied sur le cuir et à imposer leur jeu.

Il a fallu attendre la 34e minute de jeu et le penalty — qu’on serait bien tenté de qualifier de cadeau de la part de l’arbitre du match Benbraham — pour voir la situation se débloquer. Ibara se charge d’exécuter la sentence et donne l’avantage à son team.

Les joueurs du Nasria, qui misaient surtout sur les contres rapides pour tenter de piéger l’adversaire, ont été contraints de prendre des risques et de se découvrir pour essayer de revenir au score avant la pause. Néanmoins, faute d’une bonne stratégie offensive, leurs efforts n’ont pu payer. 39’, le tir à ras de terre de Yousfi est bien capté par Zemmamouche. Dans la foulée, la nouvelle recrue de l’USMA, en l’occurrence Zouari, lui répond. Il oblige Gaya à la parade pour dévier la balle en corner. La seconde période est repartie sur les chapeaux de roues.

Les joueurs du NAHD ont repris le jeu avec des intentions offensives plus nettes. 51’, Dib, bien embusqué au second poteau, remet les pendules à l’heure, en reprenant de la tête le coup franc d’Alati. Cependant, la joie des Nahdistes fut de très courte durée. 52’, Idéalement servi dans la surface de réparation, Zouari redonne l’avantage au Rouge et Noir, en fusillant à bout portant le gardien. Une réalisation qui a fait beaucoup de mal aux Sang et Or. Le Nasria, malgré l’entrée en lice de Gasmi et de Harag, a complètement sombré. 54’, Koudri est à la conclusion d’une belle action collective, pour signer le troisième but de son team. À l’heure de jeu, Ibara manque de peu d’aggraver la marque d’une tête croisée.

Le cuir est sauvé sur la ligne par le défenseur central Khiat. 70’, l’international libyen, tout juste entrée en jeu, porte le score à 4-1, d’un superbe coup franc croisé, à demi-volée. Un succès amplement mérité, qui permet à l’USM Alger de prendre ses distances avec son dauphin.

Rédha M.