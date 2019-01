Crise sociale et politique en France : « très complexe »

La crise sociale et politique actuelle en France est «beaucoup plus complexe», a affirmé hier le sociologue, Jean-Michel Fourniau, estimant que le gouvernement a lancé le «grand débat national» pour «mieux garder le contrôle» de la situation. En choisissant d'encadrer le débat, le gouvernement veut «mieux garder le contrôle, mais surtout car il n’y a pas de volonté de la part de l’exécutif de changer sa politique», a ajouté, dans une interview au Monde, ce spécialiste de la démocratie participative, estimant que «commencer un débat en affirmant qu’on va ‘‘maintenir le cap’’, c’est revenir à dire qu’échanger ne servira à rien».

Le «grand débat national» pour tenter de résoudre la crise des «gilets jaunes» a été lancé ce mardi par le président Emmanuel Macron en Normandie, à Grand Bourgtheroulde (Eure).

Selon un sondage OpinionWay, révélé lundi, 52% des Français n'ont pas l'intention de participer aux «grand débat national» et le mouvement des «gilets jaunes» est soutenu par 57% des sondés. Pour Jean-Michel Fourniau, la «lettre aux Français» qu'a adressé dimanche soir le président Macron pour donner les thèmes du débat, «n’offre aucune garantie réelle», soutenant que dans ces conditions, «le terme de débat est galvaudé : il s’agira au mieux d’écoute plus que de débat». Pour la réussite de débat, le sociologue a estimé qu'il aurait fallu de la part de l’exécutif «une parole de reconnaissance des valeurs portées par les ‘‘gilets jaunes’’», qualifiant la manière d'agir du président Macron de «faute politique».

«La faute politique du président, c’est de ne pas avoir fait ça : les termes égalité et fraternité, pourtant au frontispice de la République, et très présents dans les revendications des ‘‘gilets jaunes’’, ne figurent pas dans sa ‘‘Lettre aux Français’’», a-t-il expliqué, précisant que parler de «foule haineuse», cela revient à dire qu’il n’y a «pas d’arguments à entendre» de la part des «gilets jaunes», qu’ils «ne peuvent rien apporter». Pour lui, il y a dans le mouvement des «gilets jaunes» un appel à refaire la société.

«Ce qui émerge dans les revendications, c’est le besoin de renouveler l’organisation démocratique du pays, face au constat de la sécession des élites», a-t-il expliqué, soulignant que «la représentation politique qui passe uniquement par des élections ne se suffit plus à elle-même».

«La Lettre aux Français n’évoque ni les modalités du débat ni celles de la prise en compte des résultats, comme s’il s’agissait d’intendance laissée à Matignon. Les engagements du président apparaissent trop minimaux pour susciter la confiance nécessaire à un débat ouvert», a-t-il conclu.