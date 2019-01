Sétif : Les dangers de la consommation de psychotropes

Faisant suite à la campagne nationale de sensibilisation initiée par la direction générale de la sûreté nationale, relative notamment à la prévention des dangers que présente la consommation de psychotropes, les services de sûreté de la wilaya de Sétif ont procédé à leur tour à une vaste action du genre placée sous le thème : « Ne laisse pas la drogue détruire ta vie ».

Cette campagne, qui s’est étalée sur une semaine et a débuté le 8 de ce mois, a été marquée par l’organisation de cours et autres communications encadrées par des compétences en la matière et orientées essentiellement vers les élèves des deux cycles d’enseignement moyen et secondaire des différents établissements scolaires de la wilaya, indique la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya. Un programme à la fois riche et varié traitant de ce sujet d’actualité, et ô combien sensible, a été mis en œuvre par les services dans le chef-lieu de wilaya et au niveau de l’ensemble des sûretés de daïras en coordination avec l’ensemble des institutions et associations actives dans le domaine de la sensibilisation et la prévention des effets néfastes, voire même dangereux.

Une vaste campagne à l’issue de laquelle les services de police ont également procédé à la distribution de dépliants et flayers comportant une série de conseils et orientations sur les dangers que présente la consommation de psychotropes et s’intègre de plein-pied dans l’œuvre de prévention que ne cesse de mener les services de police dans bien des domaines notamment ceux inhérents à la prévention, la santé et la tranquillité du citoyen. Dans ce contexte et toujours pour plus d’efficacité dans les actions qui sont menées sur le terrain, les services de police appellent le citoyen à s’impliquer dans la lutte contre de tels phénomènes en utilisant notamment les numéros qui sont mis à sa disposition «1548», «17» et «104» ou ses espaces sur les réseaux sociaux.

Saisie de 23 kg de kif traité



Toujours à Sétif, les éléments de la section de recherche de la Gendarmerie nationale, agissant en coordination avec les éléments de l’escadron territorial de la sécurité routière, ont procédé ces derniers jours au démantèlement d’un réseau spécialisé dans le transport et la commercialisation de drogues agissant au niveau de plusieurs wilayas du pays, indique un communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de cette wilaya.

Une grosse prise qui a permis aux éléments de ce corps de sécurité de procéder à la saisie de près de 23 kg de kif traité et atteste des moyens humains et matériels qui sont mis en œuvre à l’effet d’occuper constamment le terrain et venir à bout de telles pratiques dont les effets néfastes sur la santé du citoyen ne sont plus à démontrer.

Exploitant des informations parvenus aux éléments de la section de recherche faisant ressortir que le nommé S. Z., âgé de 31 ans, s’apprêtait à transporter une quantité importante de stupéfiants, les éléments de la gendarmerie nationale procèdent dès lors à la mise en place d’un dispositif et préviennent à intercepter le véhicule en question.

Le contrôle d’usage et la fouille de sécurité opérés permettront aux éléments de la gendarmerie nationale de découvrir au niveau du caisson arrière du véhicule suspecté, une quantité de 22,9 kg de kif traité, ajoute le communiqué du groupement territorial qui stipule, en outre, que l’intensification de l’enquête et des investigations se traduiront par l’arrestation d’un second mis en cause G. A. âgé de 26 ans, et en sa possession une quantité de 94,49 g de kif traité. L’estimation financière de cette saisie a été établie à 1 milliard 24 millions de centimes. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes.

F. Zoghbi