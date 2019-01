Drogue en milieu scolaire : Quand le joint remplace le stylo

La drogue dans et autour des établissements scolaires est un véritable fléau qui peut toucher de nombreux jeunes. Sa consommation en ce milieu d’éducation prend des proportions alarmantes.

Les stupéfiants ont déjà fait leur intrusion dans près de 400 établissements scolaires, soit 1% du total, selon les dernières statistiques de la cellule de lutte contre le trafic de stupéfiants. Il est vrai que l’Algérie est loin d’être « dans la zone rouge », mais la consommation de narcotiques au sein de l’ensemble des segments de la société algérienne, tant en milieu urbain que rural, est en train de se transformer en une sorte de «montée vertigineuse» et l’école et l’université ne sont pas à l’abri de ce phénomène qui frappe la société.

Les chiffres rendus publics en 2018 par l'Office national de lutte contre la toxicomanie sont alarmants.

En plus de la toxicomanie en milieu estudiantin qui prend de l'ampleur au niveau des universités du pays, les lycéens et les collégiens ne sont pas épargnés par ce fléau qui a atteint sa vitesse de croisière au niveau des établissements scolaires. Selon les statistiques de l'Office national de lutte contre la toxicomanie, la prévalence de la consommation du tabac a atteint 18,31% chez ces élèves, le cannabis est présenté chez cette catégorie de 03,61%, 2,35% boivent les boissons alcoolisées, 2,28% consomment les psychotropes et la cocaïne avec 1,45%.

Selon la même source la prévalence de l’usage de cannabis et des psychotropes chez les filles scolarisées dans les CEM et lycées a atteint, respectivement, 0,54% et 0,42%.

Depuis 2010, l’Algérie avait mené des enquêtes globales nationales sur la prévalence de la drogue dans la société, qui ont touché toutes les catégories de la population entre 12 et 65 ans. Ces enquêtes ont été très bénéfiques du fait qu’elles ont permis de cerner les problèmes de la drogue dans la société et de mettre en place des stratégies équilibrées en matière de lutte contre l’offre et la demande de la drogue. Ces enquêtes ont montré que l’usage de toutes sortes de drogues ne touche pas uniquement les hommes, comme on est tenté de le croire, mais il concerne tout autant les femmes et les jeunes filles. Face à cette situation dramatique qui fait que les adolescents, filles et garçons, s'adonnent de plus en plus à l'expérimentation des stupéfiants, les responsables de l'enseignement et la société civile se mobilisent pour combattre ce fléau.



L’affaire de tous



Cette mobilisation repose sur la prévention à travers leur implication afin de sensibiliser les élèves sur le danger des drogues et des psychotropes. Sur un autre plan, les luttes implacables contre le phénomène et les rudes batailles menées par les services de sécurité tendent irrémédiablement de resserrer l'étau autour des dealers et ce, en lançant une stratégie de lutte contre la commercialisation des drogues dans les entourages des établissements scolaires. Les dealers fréquentent le voisinage des écoles et mobilisent même des élèves pour écouler leur marchandise. Pour contrer l'influence de ces dealers, les services de sécurité et les responsables des établissements scolaires effectuent un vrai travail de renseignements pour contrer ce phénomène qui nécessite l'implication de tous les acteurs de la société. Les parents sont les premiers acteurs de la prévention de toutes les conduites et les comportements des enfants et des adolescents qui portent atteinte à l’intégrité de leur corps et au développement de leurs potentialités d’apprentissage, d’expression émotionnelle et de sociabilité. La qualité de l’éducation demeure la meilleure des préventions quand elle permet l’établissement de liens de confiance entre l’enfant et son environnement.

Les programmes de prévention sont mis en œuvre au sein des établissements scolaires

Étant donné que les jeunes passent une bonne partie de leur journée à l'école, le milieu scolaire constitue un environnement idéal pour la réalisation de programmes visant à éliminer, à la fois le risque d'un usage précoce de substances et le risque de comportements délinquants futurs.

C'est à l'école que les jeunes ont l'opportunité d'apprendre les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour prévenir et réduire la consommation de drogues.Au cours de ces dernières années, plusieurs rencontres de prévention et de sensibilisation sont menées par la police, la gendarmerie, la protection civile et différentes associations et qui ont fait la démonstration de leur efficacité.

R. S.