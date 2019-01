L’Entrefilet : Tifinagh ou latin ?

Faut-il transcrire l’amazigh en caractères latins ou en tifinagh ? Un vieux débat qui ressurgit et réoccupe le devant de la scène, en cette période de célébration de Yennayer.

Les uns se disent puristes irréductibles et soutiennent mordicus l’utilisation exclusive du tifinagh, sinon, disent-ils, la langue s’émoussera et finira par disparaître. Ceux d’en face, plus académiques et dotés d’une vision pragmatique et futuriste, jouent quant à eux sur l’universalité. L’accessibilité à cette langue ne pourra s’accomplir qu’à travers une typographie dominante, le latin.

Le précieux et ancestral tifinagh pour le folklore (dans le sens purement culturel), les slogans, les frontons, les vœux…, et le latin pour l’écriture, la lecture, la communication et surtout l’apprentissage.

Une idée soutenue par d’éminents spécialistes en langue berbère et dont le seul souci est de voir finalement cette langue ancienne sortir des caveaux, pour occuper les rayonnages des bibliothèques. Alors, tifinagh ou latin ? À vous de voir…

K. Morsli