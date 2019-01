La cérémonie aura lieu dimanche au palais de la culture : Remise du prix « Yamina Mechakra » 2018

Lancé à l’issue des «Rencontres annuelles Méditerranée -Afrique des jeunes écrivaines», (Ramaje), tenues au mois de septembre dernier, le prix Yamina Mechakra décernera les récompenses de sa première édition dimanche après-midi, au palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger, en présence du Ministre de la Culture Azzedine Mihoubi.

La première édition du prix Yamina Mechakra sera décerné par un jury exclusivement féminin. Présidé par la romancière Maissa Bey pour la langue française, la poétesse Rabia Djalti pour la langue arabe et Lynda Koudache pour la langue amazighe, ce prix récompensera dans les trois langues des jeunes écrivaines algériennes, dont l’œuvre originale se serait distinguée par son thème et la maîtrise de sa langue d’écriture.

née en 1949 à Meskiana et décédée à Alger en 2013, est une romancière et psychiatre algérienne. Auteur de seulement deux romans et de quelques nouvelles, c'est son premier roman La Grotte éclatée qui lui offre la notoriété. Dans sa préface, Kateb Yacine, qui a beaucoup participé à la relecture de l'ouvrage, écrit « Dans notre pays, une femme qui écrit vaut son pesant de poudre ». Le roman, sur fond de guerre d'indépendance, explore les thèmes de la peine, du deuil, de la guerre et de la révolution. Le roman, difficile à lire, présente un style lyrique, mais troué et morcelé. Son second roman, Arris, inspiré de son expérience de psychiatre, traite de la quête identitaire et de l'importance des racines. Yamina Mechakra est également un auteur engagé qui soutient l'importance d'une révolution culturelle en Algérie dans le processus de décolonisation. Ce prix éponyme se veut un devoir de mémoire à cette romancière d’exception ainsi qu’un tremplin pour les jeunes auteures.

Kader Bentounès