Conjoncture : Régulation

Dédiée au suivi et à l’examen des dossiers concernant les marchés de gros et de proximité, la répression des fraudes et quelques textes réglementaires relatifs au secteur du commerce, la réunion présidée dimanche par le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle vision du secteur en matière d’adaptation aux mutations, tant au plan interne qu’à l’international. Le département, qui s’est engagé dans ce processus, est appelé ainsi à revoir certains textes et procédures, à renforcer les infrastructures commerciales, notamment les marchés de gros et les surfaces de distribution, pour mettre un terme à certaines pratiques non conformes à l’éthique et aux critères et normes d'exercice des activités commerciales, d’autant plus que la défaillance en infrastructures est l’un des facteurs à l’origine des dysfonctionnements dans la chaîne d’approvisionnement du marché, et qui alimentent les pratiques spéculatives. En fait, le désordre qui prévaut actuellement au niveau du marché interne est imputable au manque d’infrastructures de gros pour les fruits et légumes. «Notre problème, c’est que nous avons des marchés non organisés, nous avons des marchés de détail, mais nous n’avons pas un tissu commercial», avait déclaré, dans ce sens, le ministre du Commerce. M. Saïd Djellab avait fait part, par la même occasion, d’une initiative pour encourager la grande distribution et la création de centrales d’achat, dans le sillage de l’organisation des marchés. En fait, le développement de ce segment ne fera qu’asseoir les règles de transparence dans les opérations commerciales et, par conséquent, dans la formation des prix qui obéiront, par la force des choses, à la logique de l’offre et la demande. La réadaptation du dispositif relatif au contrôle économique et à la répression des fraudes, l’amélioration du cadre réglementaire régissant les activités commerciales et la régulation du marché, la poursuite de la modernisation, de l’organisation et de la gestion du registre du commerce, la lutte contre le commerce informel, et l’encadrement du commerce extérieur, constituent ainsi les axes prioritaires de la politique du secteur. Il s’agira, en définitive, d’œuvrer à recadrer mais, aussi, à réhabiliter l’activité commerciale, au plan réglementaire et de la pratique, tout en se conformant aux engagements extérieurs de l’Algérie. Aussi, se pose cette problématique de l’efficacité de la gouvernance des institutions intervenant dans la sphère commerciale mais, aussi, d’interaction entre les différents départements, pour pouvoir aller vers une démarche réajustée qui prenne en charge l’ensemble des aspects organisationnels et réglementaires posés par les acteurs et intervenants dans le secteur du commerce. La régulation et l'organisation efficiente des activités commerciales constituent, dans ce contexte, un objectif prioritaire du département concerné, à même de répondre aux attentes des opérateurs économiques et aux préoccupations des citoyens, et assurer, en même temps, un encadrement plus efficace des activités commerciales. Certes, des actions sur le plan législatif et réglementaire, pour l’organisation et la réhabilitation des infrastructures commerciales, ont été déployées, mais ces efforts exigent d’être consolidés en vue d'aboutir à un tissu commercial plus organisé et mieux cadré.

D. Akila