Filière avicole : Les prix du poulet, otages de fluctuations

Contrairement aux prix des fruits et légumes qui ont enregistré ces derniers temps une tendance à la stabilité, ceux du poulet risquent de connaître une cadence à l’instabilité, plutôt orientée à la hausse. Les récentes données de l’Observatoire des filières avicoles algériennes indiquent dans ce sens que les prix du poulet aux différents stades, caractérisés par de légères augmentations durant les mois de novembre/décembre 2018, enregistrent actuellement une hausse de 10 à 15 % par rapport au mois de septembre où il a été observé un repli des prix, aux différents stades de la filière, de 25 à 30 % selon les régions. La note de conjoncture sur la filière, publiée le 11 décembre dernier, prévoyait une variation des prix du poulet vif de 240 à 260 DA le kg (sortie poulailler), et au niveau du détail «éviscéré» entre 360 et 380 DA le kg en moyenne «pour le quatrième trimestre de 2018». Selon la même source, «les prix peuvent augmenter encore comme ils peuvent baisser selon l’offre et la demande du marché, qui reste sous le contrôle des courtiers». Une situation qui met en avant, une fois de plus, «l’instabilité au niveau de l’offre et les fluctuations constatées au niveau des prix des produits avicoles». En fait, les filières avicoles demeurent encore «fragiles et nécessitent une meilleure prise en charge, une réorganisation du secteur dans le sens du professionnalisme étant nécessaire pour augmenter les productions et maintenir les prix à des niveaux raisonnables tout au long de l’année». En effet, la filière avicole «n’arrive toujours pas à se structurer depuis des années», alors que «la désorganisation et l’impact de l’informel n’encouragent pas le développement de ces filières». Etant des filières intégrées, ces dernières exigent que les acteurs, aux différents niveaux, travaillent en collaboration et dans un cadre concerté, souligne l’analyse de l’Observatoire. A ce propos, les responsables de la filière indiquent que la démarche initiée «ces dernières années, visant à s’organiser en groupements d’intérêts communs, tarde à se concrétiser sur le terrain», d’autant plus que «l’interprofession avicole doit axer ses efforts dans ce sens en concertation avec l’ensemble des acteurs». Par voie de conséquence, «il est difficile de faire des prévisions des prix des produits avicoles tant que le secteur avicole reste désorganisé en amont et en aval», admettent les acteurs de la filière. Une situation qui peut être inversée au profit des producteurs et du consommateur, car «la demande reste importante sur ce produit et la conjoncture s’y prête pour la production et la commercialisation des viandes blanches dont les prix restent concurrentiels par rapport aux viandes rouges et les produits de la mer». Mais en attendant que les choses se normalisent, la volatilité des prix des viandes blanches, notamment le poulet, continue de pénaliser le consommateur. A la déréglementation du marché et la déstructuration de toute une filière, on retient l’emprise de la spéculation qui vient contrecarrer toute éventuelle initiative visant à réguler ce segment.

D. Akila