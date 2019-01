Dernière section de la Route Transsaharienne : Mise en service en juillet prochain

La Route transsaharienne voit, au fil des années, son achèvement se prolonger. Mais cela ne risque pas de trop durer encore. Longue de 4.500 kilomètres, cette infrastructure routière «est pratiquement terminée, la dernière section devant être mise en service au mois de juillet prochain», annonce Mohamed Ayadi, secrétaire général du Comité de liaison de la Route transsaharienne, lors de son passage hier à l’émission radiophonique «l’Invité de la rédaction».

Si certains points observent du retard, des raccordements continuent à y être effectués, à l’exemple de celui raccordant sur 140 km Tanout au Niger, à Zinder, situé sur le tracé Alger-Lagos, la capitale du Nigeria. Dans son intervention, le même responsable a fait part des liens forts que la Transsaharienne va contribuer à établir entre l'Algérie et les pays du Sahel (Niger, Mali, Tchad, Mauritanie et Nigeria) avec lesquels, relève-t-il, les liens commerciaux représentent actuellement moins d’1% des échanges globaux, en raison de la situation sécuritaire. Pour mener à son terme ce projet inauguré dans les années 70, l’invité fait part d’une «empathie totale» entre l’Algérie et les autres pays qui y sont associés et avec lesquels, souligne-t-il, «les choses se passent très bien». Dans cette optique, il y a lieu de préciser que le président nigérien, Mahamadou Issoufou, vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route bitumée Zinder-Tanout (centre-est), un tronçon de 140 km de la Route transsaharienne reliant Alger à Lagos. La réhabilitation de cet axe, «très important pour l'économie nationale et sous-régionale, permettra d'accroître la sécurité routière, de réduire les temps de transport et de stimuler les échanges commerciaux sur cet axe», a affirmé le président Issoufou. Les travaux, qui sont financés par le Fonds européen de développement (FED) pour un coût de plus de 30 milliards de francs CFA (52 millions de dollars), vont durer 48 mois. En octobre dernier, M. Ayadi, lui, a appelé à adopter une vision commune entre les pays participant au projet de la Route transsaharienne afin de booster les échanges commerciaux. «Ce qu'il faut surtout, c'est construire ensemble la résilience et pour cela il est nécessaire de dégager des programmes sur l'espace sahélo-saharien», a-t-il lancé. Cette démarche se base essentiellement sur un diagnostic permettant «d'identifier les points forts et les faiblesses du territoire ainsi que les spécificités des espaces concernés et les défis du futur, en associant les autorités, le secteur privé et toutes les compétences». Pour rappel, la Route transsaharienne est un projet qui relie six pays (Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Nigeria, Tchad).

Fouad Irnatene