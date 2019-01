Grand angle : Brexit ou pas ?

Pour qui sonnera l’horloge londonienne « Big ben » ? Après des semaines d’affrontement entre pro et anti Brexit, l’heure était hier à l’expectative. La city, ainsi que tout le royaume, avait les yeux rivés vers le parlement qui devait entériner l’accord de divorce conclu avec Bruxelles. Un «OUI» rendra cette séparation effective le 29 mars avec de nouveau round sur la définition d’un nouvel cadre économique et commercial. Après 40 ans de mariage, la séparation n’est pas sans douleur. Mais le flegme britannique est là pour panser et aplanir les souffrances de la rupture. Mais ce que les observateurs redoutent, c’est une forte probable volte-face du parlement. Un «NON» plongera le pays dans l’inconnu. Exposée au feu de la critique pour sa gestion « chaotique » des négociations, avec à la clé une série de démissions au sein de son cabinet, Theresa May a mis en garde contre une sortie sans accord ou même le maintien du pays au sein de l'UE. Initialement prévu en décembre, ce vote avait été reporté à la dernière minute par Mme May pour éviter une défaite annoncée et se laisser le temps d'obtenir des « assurances » supplémentaires de la part des dirigeants européens, destinées à convaincre les parlementaires britanniques de voter le texte. Parmi ces assurances, une lettre rendue publique et signée par le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans laquelle ils affirment que l'UE «ne souhaite pas» que la disposition controversée du «filet de sécurité» (backstop) entre en vigueur, et que dans l'éventualité ou celle-ci devait être appliquée, elle le serait «seulement de manière temporaire». Cette option de dernier recours prévoit de maintenir le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, si aucune solution alternative n'était trouvée à l'issue de la période de transition. Mais cette démarche est perçu par les Brexiters comme une forme d'amarrage à l'UE pour une période indéfinie. En tout les cas, Brexit ou pas, Mme May saura-t-elle poursuivre son équilibre sur une corde raide ? Rien n’est sûr d’autant que les chantres d’une place au sein de l’UE n’ont pas encore dit leur dernier mot.

M. T.