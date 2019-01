Présidence du G77 : La Palestine prend le relais

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, est arrivé lundi à New York pour prendre la présidence du Groupe des 77 (G77) pays en voie de développement. M. Abbas devait prendre part hier à une cérémonie au siège des Nations unies afin de prendre le relais de l'Egypte pour la présidence du G77 en 2019. A son arrivée à New York, M. Abbas a rencontré le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, qui a félicité l'Etat de Palestine pour sa présidence du G77 et a formulé ses vœux de réussite pour le groupe cette année, a déclaré le service de presse de M. Guterres après la réunion. Le Secrétaire général a réitéré le fait que la solution à deux Etats était la seule option viable en vue d'établir une paix durable dans la région, a ajouté le service. Le G77, qui tire son nom de ses 77 Etats fondateurs, est un groupe rassemblant 133 pays en voie de développement aux Nations unies. La Chine n'en est pas membre à part entière mais s'aligne avec le groupe, dont l'objectif est de promouvoir les intérêts économiques collectifs de ses membres et de tenter d'avoir un poids plus important sur la scène internationale.