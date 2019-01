Yémen : Appels à la désescalade

Des appels à la désescalade au Yémen et au respect de l’accord de la trêve à Hodeïda ont été lancés lundi par l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis, après la reprise des hostilités entre les deux parties en conflit, alors que des négociations sur l'échange de prisonniers devaient commencer aujourd'hui à Amman. En tournée dans la région du Moyen-Orient, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a souligné lundi à l'issue des entretiens à Ryadh avec le roi Salmane et le prince héritier, Mohammed ben Salmane, que les deux parties ont appelé à "une solution politique globale, seul moyen, pour mettre fin au conflit" au Yémen. "Nous avons évoqué le fait que ce qui a été accompli en Suède sur le Yémen était du bon travail et la nécessité des deux parties d'honorer les engagements pris", a soutenu M. Pompeo avant d’ajouter que les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite sont tombés d'accord sur le besoin d'"une désescalade au Yémen et d'un respect de l'accord de Suède, notamment en ce qui concerne un cessez-le-feu et le redéploiement des forces à Hodeïda".

L'ONU continue à considérer que la trêve entrée en vigueur à Hodeïda le 18 décembre dernier tient de "manière générale" en dépit de combats sporadiques. Mais l'Organisation peine à obtenir un redéploiement des forces en présence dans la ville portuaire par où transite l'essentiel de l'aide alimentaire et les importations alimentaires du pays, en raison de désaccords sur les modalités. Sur le terrain, les tensions demeurent vives, notamment à Aden, où des funérailles officielles et populaires ont été organisées en hommage au général de brigade et chef des renseignements, Saleh Tamah, mort dimanche après avoir été grièvement blessé dans l'attaque au drone menée jeudi dernier par les Houthis contre un défilé militaire de l'armée yéménite à Aden.



Reprise des négociations à Amman sous l’égide de l’ONU



Dans ce contexte, les pourparlers entre les belligérants ont repris lundi à Amman suite à la demande de l'ONU adressée à la Jordanie pour abriter les prochaines étapes des négociations yéménites.

Des représentants du mouvement d’Ansarullah (Houthis) sont arrivés lundi à la capitale jordanienne pour entamer des discutions sur l'accord d'échange de prisonniers avec le gouvernement yéménite, sous les auspices des Nations unies. "Une équipe du Comité national des affaires des prisonniers, dirigée par un membre de la délégation de négociation, le chef du comité, Abdelkader al-Mourtada, s'est rendu à Amman pour discuter de l'élimination des obstacles à la mise en œuvre de l'accord d'échange de prisonniers", ont annoncé des médias locaux.

Le chef de la délégation Houthi a déclaré, pour sa part, à travers son compte officiel sur le réseau facebook qu'il s'apprêtait à quitter l'aéroport international de Sanaa pour Amman afin de tenir des réunions directes avec l'autre partie (des représentants du gouvernement yéménite) sous les auspices des Nations unies". Il a ajouté, en outre, que "ces réunions visaient à résoudre les problèmes et les obstacles à la mise en œuvre de la Convention sur l'échange de prisonniers et de détenus", précisant que la délégation Houthis et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) continuent de travailler de concert avec le gouvernement yéménite pour mettre en œuvre l'accord d'échange de prisonniers.

R. I.