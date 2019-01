Elections en Libye : « Même en cas de rejet d’un projet de constitution »

La Libye devrait tenir des élections, même en cas de rejet d'un projet de constitution dans le cadre d'un référendum prévu, a affirmé, lundi, Aguila Saleh, président du parlement du pays, reconnu par la communauté internationale.

«La Libye devrait poursuivre les élections nationales, même si les électeurs rejettent un projet de constitution dans le cadre d'un référendum prévu", a déclaré Aguila Saleh. Cette déclaration devrait contribuer à apaiser les inquiétudes des Nations unies et de pays occidentaux, lesquels la Chambre des représentants pourrait saper les efforts visant à organiser des élections afin de mettre fin à la crise libyenne. Les Nations unies espèrent que la Libye organisera ses élections nationales en juin après la tenue d'un référendum sur un cadre constitutionnel destiné à sortir du conflit. "Parce que nous voulons une constitution (basée sur) un consensus, cela prendra du temps ... Nous avons besoin d'un pouvoir exécutif et il n'y a pas d'autre choix que l'élection d'un président temporaire (si le projet de constitution est rejeté)", a déclaré

M. Saleh, cité par l'agence Reuters, sans mentionner une date possible pour les élections. La Haute Commission électorale nationale (HNEC) libyenne a déclaré, le mois dernier, qu'elle pourrait organiser un référendum en février si elle recevait un financement du gouvernement basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. M. Saleh a encore déclaré que la Chambre des représentants pourrait, si nécessaire, obtenir des fonds des autorités de l'Est pour permettre le référendum sur le projet de constitution. "Si les électeurs rejetaient le projet de constitution, a déclaré Saleh, un comité spécial devrait travailler sur une nouvelle version. Le projet actuel envisage un système parlementaire avec deux chambres mais également avec une présidence forte". Les Nations unies souhaitent organiser une conférence nationale pour les Libyens au début de l'année 2019, afin de surmonter les divisions politiques et l'organisation des élections présidentielle ou parlementaires en Libye.