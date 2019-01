Dans la lucarne : Des « emplettes » mais…

Notre championnat a entamé déjà la deuxième journée de la phase retour du présent exercice 2018/2019. Il y a lieu de mettre en exergue qu’on est face à des cas de figure qui ressemblent à ceux des saisons précédentes. C’est ainsi que le leader trouve un mal fou à faire le décalage, et ce, malgré le fait que ses poursuivants «patinent» et n’arrivent plus à avoir en main leur destin. En bas du tableau, hormis le fait que le CRB paraît avoir quelque peu décroché, le reste des équipes ne sont nullement au dessus du lot ou déjà sorti d’une «mauvaise passe». Cette «bouteille à l’encre» fait que tout peu arriver en Ligue-1 au vu des différentes formations qui ont toutes un niveau rapproché. Tout le monde a essayé de se renforcer au mieux durant le mercato et l’on assiste à ses derniers balbutiements, puisqu’il s’est terminé, hier, à minuit. On l’a dit à satiété et à plusieurs occasions même, que cette année il n’a pas été aussi «chaud» que à ses habitudes. Il n’y a pas eu des recrutements de qualité et surtout en nombre suffisant, surtout d’après le règlement de la FAF qui leur permet de recruter jusqu’à cinq joueurs. Il s’agit d’un mouvement assez conséquent qui explique que nos clubs se délestent des joueurs qui n’ont pas été utilisés durant la présente saison. Beaucoup de clubs ont du recourir au recrutement de nouveaux joueurs en raison du fait qu’ils se sont trompés durant le mercato estival. Ils ont fait appel à des joueurs qui se sont avérés inopérants ; certains n’ont même pas joué une minute de jeu. Du coup, les observateurs ne comprennent pas qu’on puisse faire venir des joueurs de l’extérieur pour ensuite les libérer au mercato hivernal. Une logique que nombreux de spécialistes ne comprennent absolument pas. Car, au fond, il s’agit d’une perte de temps et d’argent. Quelque part, les commissions de recrutement sont composées de personnes qui n’ont rien à voir avec cette activité consistant à «dénicher» des joueurs de qualité, qui apporteront certainement de la qualité et aussi un «plus» qui permettrait à l’équipe d’aller de l’avant. C’est vrai que dans le marché des transferts, il n’y a plus rien à se mettre sous la dent, mais… C’est à dire qu’avec une meilleure prospection on peut arriver à faire de très bonnes choses et suivant les besoins du club. Dans ce cas, il est préférable de ne pas recruter, si c’est pour faire venir des joueurs d’un niveau moins bon que ceux qui ont été libérés. Il y a maldonne quelque part. Ce que les «branchés» remarquent, c’est qu’on n’a pu bouger que vers la fermeture du mercato. Ce qui n’était pas le cas depuis son ouverture, le 16 décembre de l’année dernière. Quelque part, on profite seulement quand certaines équipes procèdent à la «libération » de certains bonnes offres pour tenter une négociation. Comme le temps presse, il y a lieu de relever que les deux équipes s’entendent quasi-rapidement pour choisir le « bon filon ». C’est le cas du joueur Yaya, ex-USMA, qui a été pris par le NAHD, 48h après sa libération. Il est clair que les transferts de cet hiver n’ont pas été «chauds» comme l’étaient le froid et la neige tombés sur l’Algérie dernièrement dans le Nord du pays. On espère qu’ils réussiront tout de même à bien se «débrouiller», comme l’avait prévu leur recruteur.

Hamid Gharbi