Coupe d’Algérie militaire de karaté-do : 205 athlètes en lice

Deux-cent-cinq athlètes participent à la Coupe d'Algérie militaire de karaté-do dont le coup d'envoi a été donné à l’Ecole des sous-officiers de l’intendance Chahid Seddik-Bouridah de Guelma. Ces joutes de trois jours qui se tiennent à la salle omnisports de l’Ecole mettent en lice les karatékas de 20 équipes représentant 5 Régions militaires (RM), les commandements des forces terrestres, marines, de la Gendarmerie nationale, de la Garde républicaine, des forces de défense aérienne du territoire, des bataillons blindés, de l’infanterie et de diverses écoles militaires, ont précisé les organisateurs. Dans son allocution d’ouverture, le commandant de l’Ecole des sous-officiers de l’intendance, le colonel Mohamed El-Hadi Abada, a relevé l’importance du karaté pour la préservation de la forme du soldat et du maintien de son état de disposition à faire face aux difficultés qu’il peut être amené à affronter. Il a exhorté également les participants à faire montre de fair-play et à œuvrer constamment à relever leur niveau et honorer l’Institution militaire qu’ils représentent en soulignant que l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a mobilisé les moyens nécessaires pour le succès de cette compétition sportive. L’entraîneur de l'équipe de la 5e RM, Fayçal Leghriba, a dit s’attendre à ce que la compétition soit «très serrée» en kata comme en kumité au regard du niveau des athlètes présents. Il a également souligné à l'APS que le tirage au sort a dégagé des groupes équilibrés et devrait donner lieu à des combats «féroces» en demi-finales et finales. Après le défilé des délégations participantes, les joutes ont démarré en kata par équipes chez les dames et les messiers tandis que la journée de mardi a été réservée aux combats (kumité). Les finales auront lieu aujourd’hui, mercredi, avec la cérémonie de remise de la coupe et des médailles en jeu (8 en or, 8 en argent et 16 en bronze).