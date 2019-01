MC Oran : Sept départs contre cinq arrivées

Le mercato hivernal, qui prendra fin aujourd’hui à minuit, est marqué au MC Oran par une énième opération de remue-ménage au sein de l’effectif de cette formation de Ligue 1 algérienne de football. En tout et pour tout, le club phare de la capitale de l’Ouest du pays a enregistré sept départs contre cinq arrivées, mais sans pour autant que l’on engage un attaquant de pointe supplémentaire comme l’a souhaité l’entraineur Omar Belatoui. En fait, les changements fréquents dans les effectifs de la formation d’El Hamri sont devenus une monnaie courante au sein de ce club depuis déjà plusieurs années, déplorent les proches du MCO. Cette «mauvaise habitude» est vue par les observateurs comme étant l’une des raisons ayant conduit à la succession des mauvais résultats du club phare de la capitale de l’Ouest et faisant en sorte que ce dernier ne goûte plus à la joie des titres depuis 1996. Selon les mêmes avis, l’instabilité chronique, aussi bien au niveau des effectifs que la barre technique, a pris d’autres proportions ces cinq dernières saisons, soit depuis l’arrivée d’Ahmed Belhadj à la tête du club. Le premier responsable du Mouloudia ne manque pas, lors de chaque mercato, d’apporter des changements sensibles à la composante de son équipe, ce qui contraste avec les ingrédients devant être réunis pour la réussite de toute équipe. Pour rappel d’ailleurs, lors de la précédente période des transferts hivernale, Belhadj, dit «Baba», avait engagé pas moins de 12 nouveaux joueurs, en plus de l’entraineur marocain Badou Zaki. Il n’a pas manqué à l’époque d’afficher ses ambitions de jouer la carte du titre ou terminer au moins sur le podium. Mais tout a été vite remis en cause avec le départ du coach, suivi, au cours de ce mercato, par sept autres éléments, dont le dernier en date, Chibane, qui vient de résilier son contrat suivant par là même les traces de Bouazza, Bouchar, Ziri Hamar, Yettou, Bellal et le Malien Kodje. Et pour pallier tous ces départs, Belhadj a recruté cinq joueurs, à savoir l’Ivoirien Vivien Kouasse (prêté par l’USM Alger), Mohamedi (ex-USM Blida), Aouedj (ex-JS Saoura), Benamara (ex-USM El Harrach) et enfin El Moueden (prêté par le Paradou AC). Cependant, dans cette opération le vœu principal de l’entraîneur Belatoui, qui a succédé à Badou Zaki, n’a pas été exaucé. En effet, l’ancien défenseur international réclamait depuis un bon bout de temps l’engagement d’un attaquant de pointe, surtout que son seul joueur évoluant dans ce poste, en l’occurrence Nadji, est souvent indisponible pour blessures à répétition. Ce n’est pas tout, puisque ces nouvelles recrues doivent encore patienter pour bénéficier de leurs nouvelles licences, le club étant toujours interdit de recrutement jusqu’à le paiement de ses dettes envers d’anciens joueurs et entraîneurs (4,4 millions DA). Néanmoins, ce dossier devrait être réglé dans les prochaines heures, assure-t-on du côté de la direction du MCO, une formation en mauvaise posture en championnat où elle partage la 11e place avec trois autres équipes comptabilisant chacune 18 points, et devançant d’une seule unité le 15e et deuxième potentiel relégable, le DRB Tadjenanet.