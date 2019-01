Ballon d’Or algérien El-Heddaf/Le Buteur : Baghdad Bounedjah sur le trône

La cérémonie du Ballon d’Or algérien 2018, dans sa 18e édition, organisée lundi en soirée à l’Opéra Boualem-Bessaïh d’Alger, par nos confrères d’El Heddaf et du Buteur, et rehaussée par la présence des ministres de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, de la Communication, Djamel Kaouane, de la Culture, Azzedine Mihoubi, ainsi que le président du COA et de l’ACNOA, Mustapha Berraf, et le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a vu la consécration de l’international algérien et attaquant d’Al-Saad (Qatar), Baghdad Bounedjah.

Ce dernier a été plébiscité à l'occasion du sondage organisé par les quotidiens sportifs «Le Buteur» et «El-Heddaf». Il mérite amplement cette haute consécration au vu de son parcours footballistique et de ses performances avec son club Al-Saad. Bounedjah est le meilleur buteur du monde de l’année 2018, à ne pas confondre avec la saison. Il a réussi à inscrire à lui seul 59 buts. Soit, une année exceptionnelle pour lui, qui lui a valu cette distinction à la hauteur de son talent. Bounedjah a reçu son Ballon d’Or des mains de l'ancien latéral gauche brésilien du Real Madrid, Roberto Carlos, l'invité de marque de cette 18e édition. Bounedjah, fortement applaudi par l’assistance, a été félicité par tout le monde, et notamment par son coéquipier à Al-Saad, Xavi Hernandez, et le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui lui ont transmis des messages vidéo.

Par ailleurs, les organisateurs ont eu un geste louable en la circonstance. Ils ont rendu un vibrant hommage,; à titre posthume, aux défunts anciens grands joueurs, Hacène Lalmas et Tahar Benferhat. Aussi, l’ex-international de la JS Kabylie, de l’AJ Auxerre, de l’AS Monaco et FC Lorient (France), Tottenham (Angleterre), FC Valence (Espagne), Al-Nasr (Arabie Saoudite) et Dubaï SC (Emirats), Moussa Saib, s’est vu décerner un prix spécial pour l’ensemble de sa très riche carrière. Un Ballon d'or honorifique a été attribué à deux footballeurs de l’EN des années 80 et 90, que sont Mehdi Cerbah, un grand gardien de but qui a marqué l’histoire du football algérien, et le renard des surfaces Isaâd Bourahli. Ils ont tous énormément apprécié un tel geste. En outre, le très sympathique Roberto Carlos a reçu un beau burnous blanc et un beau tableau des mains du directeur du «Buteur» et d’«El-Heddaf», M. Nabil Amra. Il a tenu à remercier de vive voix les organisateurs ainsi que les pouvoirs publics algériens pour cette cérémonie fort réussie et très sobre, qui l’ont honoré de cette invitation. Au titre des distinctions, le CS Constantine, champion d’Algérie en titre, a reçu le trophée de la meilleure équipe de la saison 2017-2018. Exceptionnellement, le titre du meilleur entraîneur a été décerné à quatre techniciens. Il s’agit du sélectionneur national, Djamel Belmadi, de Abdelkader Amrani, champion d’Algérie avec le CSC, Cherif El-Ouazzani, vainqueur de la Coupe d’Algérie avec l’USM Bel Abbès, et Bilel Dziri, hauteur d’un parcours exceptionnel la saison dernière avec le Nasr Hussein-Dey (22 matches sans défaite). Mustapha Zeghba (ES Sétif) a été élu meilleur gardien de but de la saison dernière. Le titre du meilleur joueur local a été octroyé à Abderrahmane Meziane, brillant attaquant de l’USM Alger. Son ex-coéquipier Oussama Darfalou, actuellement au Vitesse Arnhem (Pays-Bas), a reçu le trophée du meilleur buteur de la saison 2017-2018 avec 18 réalisations à son actif. Le Malgache du Mouloudia d’Alger, Brahim Amada, s’est vu offrir le trophée du meilleur joueur étranger. L’excellent et prometteur jeune milieu international de Paradou AC, Hichem Boudaoui, a hérité du prix du meilleur joueur espoir. Le prix du meilleur public a été offert aux supporters de la JS Kabylie. L’un des faits marquants de cette belle soirée du Ballon d’Or-2018 a été le moment de réconciliation mis au point par les organisateurs, entre les présidents de la JSK, Cherif Mellal, du MCA, Kamel Kaci-Saïd, et Tarek Arama du CSC, avec à leurs côté MM. Mohamed Hattab, Mustapha Berraf et Nabil Amra. Un moment fort chaudement applaudi par la nombreuse assistance, qui a vraiment apprécié.

Mohamed-Amine Azzouz