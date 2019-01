Intempéries : Solidarité avec les familles nécessiteuses

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a lancé une campagne de solidarité au profit des familles nécessiteuses des régions frontalières et autres ayant été touchées par les perturbations météorologiques, a indiqué, hier, un communiqué du CRA. Devant la vague de froid glacial et les tempêtes de neige enregistrées au niveau de plusieurs wilayas du pays, le CRA a lancé une campagne humanitaire en solidarité avec les victimes de ces perturbations, à savoir les familles nécessiteuses des régions frontalières et des Hauts-plateaux.

Dans ce cadre, le CRA recevra mercredi un don ou une aide financière de la part d'un de ses partenaires et bienfaiteurs afin de secourir les familles sinistrées et démunies à travers l'ensemble du territoire national.