Vague de froid : Les précautions à prendre

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH), sensibilise les citoyens quant aux précautions à prendre face à la vague de froid sévissant en cette période, afin d’éviter de «nombreuses complications, à l’issue parfois fatale».

Il s'agit, en premier lieu de se faire «vacciner» contre la grippe saisonnière, rappelle hier un communiqué de ce ministère, précisant qu'«il n’est pas trop tard» pour le faire. Notant que la vaccination «est fortement recommandée aux personnes âgées, aux adultes et aux enfants présentant des maladies chroniques ainsi qu'aux femmes enceintes», la même source recommande, toutefois, de «consulter» le médecin. L'autre précaution à suivre consiste à «chauffer» la maison, en «vérifiant le bon fonctionnement des appareils de chauffage, tout en évitant de boucher les aérations» pour éliminer «tout risque» d’intoxication au monoxyde de carbone. A ce propos, il est recommandé d'«aérer convenablement le logement afin de permettre à l’air de se renouveler», de même que de «bien se couvrir» en sortant de la maison, en ciblant «les parties du corps qui se refroidissent le plus rapidement». A savoir, la tête, le cou, les mains et les pieds. Le ministère de la Santé tient, par ailleurs, à mettre en garde contre «les premiers signes d’une hypothermie ou de gelures qui doivent inquiéter», car ces derniers permettent de «secourir à temps». Ainsi, et en cas d’hypothermie, «la personne frissonne, grelotte, présente des signes de fatigue, de somnolence et a du mal à parler ou à se saisir d’objets», alors qu'en cas de gelures, «la peau présente, dans un premier temps, des rougeurs et la personne peut éprouver des sensations de brûlures», est-il explicité.

«Dans tous les cas, et face à l’un de ces signes, consultez le plus proche médecin ou appelez les secours», recommande vivement le ministère de la Santé.