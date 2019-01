Saïda : 970 lots de terrain destinés à l’autoconstruction

Une distribution de plus de 970 lots de terrain à caractère social destinés à l’autoconstruction est prévue pour fin mars prochain, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya. Ce quota d’assiettes foncières, destiné à la construction à haï frères Seddik (Dahr Cheikh) de la ville de Saïda, entre dans le cadre du programme des Hauts plateaux, a indiqué la même source. Le coup d’envoi de l’opération d’aménagement de cette assiette foncière située dans ce quartier et de son raccordement aux différents réseaux de gaz de ville, d’eau, d’assainissement sera donné prochainement, a-t-on expliqué de même source. Ces lots de terrain relevant des Domaines sont destinés aux citoyens dont le salaire mensuel ne dépasse pas 24.000 DA et qui n’ont bénéficié d’aucun autre programme de logements. A souligner que le nombre de dossiers des demandeurs de lots de terrains destinés à l’autoconstruction, domiciliés au niveau de l’assemblée populaire communale de Saïda depuis 2014, est estimé à 30.000 demandes.

Le démarrage de l’opération de mise à jour des dossiers de l’ensemble des citoyens ayant déposé leurs demandes pour pouvoir bénéficier de lots de terrains dans le cadre de l’autoconstruction dans la commune de Saïda est prévu aujourd’hui, selon les services de la commune de Saïda. Cette opération se poursuivra à travers les différentes annexes relevant de la commune de Saïda, dans un intervalle de 30 jours, avant l’entame de l’étude des dossiers par la commission relevant de cette collectivité locale chargée d’établir les listes des bénéficiaires.

Le wali de Saïda, Louh Seïf El Islam, a consacré, au mois de décembre dernier, un quota supplémentaire de 500 lots de terrains à l’autoconstruction, situés dans la commune d’Aïn El Hadjar et destinés aux citoyens du chef-lieu de la wilaya.